Во Львове произошел взрыв на химзаводе: спасатели рассказали, существует ли опасность

Во Львове в понедельник, 3 августа, около 19:00 прогремел взрыв на химзаводе, что расположен на улице Раховской, 16. Взрывная волна была такой силы, что выбила окна в здании. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет.

Возгорания на предприятии не было, только сильное задымление. При этом ближайшие дома от него расположены всего в сотне метров, и люди, которые там живут изрядно перепугались, что опасные вещества могли попасть в воздух, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По совам очевидцев, сразу после взрыва на завод не впускали ни полицию, ни спасателей, говоря, что это частная территория. Лишь впоследствии экстренные службы смогли попасть внутрь и осмотреть место взрыва.

На Львовском химзаводе 3 августа произошел взрыв (ТСН)

Представители АО "Львовский химический завод" сообщили, что на предприятии взорвался холодильник в цехе воздуходеления, предварительно, из-за изношенности металла. И руководство завода, и спасатели уверяют, что угрозы для людей нет, ведь с опасными химикатами там якобы не работали.

По совам очевидцев, после взрыва на завод не пускали ни полицию, ни спасателей (ТСН)

"По внешним признакам не было обнаружено горение. Одна из стенок компрессора не выдержала давления, из-за этого произошел взрыв. Сотрудники ГСЧС провели замеры опасных химических веществ – их не обнаружено. Для людей никакого вреда не будет", – заверил заместитель начальника Сиховского государственной пожарно-спасательной части Роман Типа.

От взрыва на Львовском химзаводе в здании выбило окна (Facebook Taras Luza)

Он еще раз подчеркнул, что ничего опасного на химзаводе не производили. Там только заправляли кислородные баллоны, которые используют в больницах.

Спасатели утверждают, что никакой угрозы от взрыва на Львовском химзаводе для людей нет (Facebook Taras Luza)

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