Во Львове сотрудник сектора борьбы с наркооборотом сам попался на сбыте

Во Львове оперуполномоченного сектора борьбы с наркооборотом и замначальника одного из отделений полиции ГУ НП во Львовской области разоблачили в организации схемы сбыта наркотиков.

По предварительной информации, полицейские вынуждали гражданина взять у них наркотики и передать их другим наркозависимым. Об этом в среду, 12 февраля сообщает пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Правоохранители сбывали наркотики ранее судимым лицам и наркозависимым с целью дальнейшего вымогательства от них неправомерного вознаграждения за непривлечение к ответственности", – сказано в сообщении.

Во Львове правоохранители попались на сбыте наркотиков Пресс-служба ГБР

Во Львове правоохранители попались на сбыте наркотиков Пресс-служба ГБР

Правоохранителей задержали и подозревают по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Во Львове правоохранители попались на сбыте наркотиков Пресс-служба ГБР

Во Львове правоохранители попались на сбыте наркотиков Пресс-служба ГБР

Во Львове правоохранители попались на сбыте наркотиков Пресс-служба ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ заблокировали поставки наркотиков и психотропов на территорию исправительной колонии на Черкасщине. Запрещенные вещества сбывал заключенным работник учреждения.

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