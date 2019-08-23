Во Львове полицейский влетел в пешеходов на переходе: есть пострадавшие

Во Львове экипаж полиции на служебном автомобиле сбил двух женщин.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, авария произошла 23 августа около 14:40, когда женщины переходили проезжую часть.

За рулем Mitsubishi Outlander находился сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей. Пешеходы получили телесные повреждения, степень тяжести устанавливается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.

Во Львове полицейский сбил женщин dbr.gov.ua

Квалификация: ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Во Львове полицейский сбил женщин dbr.gov.ua

Во Львове полицейский сбил женщин dbr.gov.ua

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