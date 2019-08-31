Во Львове поймали фаната СССР, испортившего памятник Бандере: фото и видео

Во Львове активисты задержали мужчину, наносившего на постаменты и памятники в городе коммунистическую символику.

Об этом сообщает "Винниковский вестник". Отмечается, что для этого вредитель использовал красную краску. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, один из таких символов он нанес на постаменте фигуры Матери Божьей, на улице Циолковского. Также "серп и молот" появились на памятнике Стапану Бандере.

"Апостроф"

После задержания выяснилось, что 34-летний мужчина не работает, проживает один на улице Кольцевой, в Винниках. У него есть мама, которая находится на заработках в другой стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, вандалы устроили массовые погромы на могилах воинов АТО в Новоград-Волынском на Житомирщине.

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