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Во Львове поймали фаната СССР, испортившего памятник Бандере: фото и видео

3.3т Читать материал на украинском

Во Львове активисты задержали мужчину, наносившего на постаменты и памятники в городе коммунистическую символику.

Об этом сообщает "Винниковский вестник". Отмечается, что для этого вредитель использовал красную краску. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, один из таких символов он нанес на постаменте фигуры Матери Божьей, на улице Циолковского. Также "серп и молот" появились на памятнике Стапану Бандере.

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Во Львове поймали фаната СССР, испортившего памятник Бандере: фото и видео

"Апостроф"

После задержания выяснилось, что 34-летний мужчина не работает, проживает один на улице Кольцевой, в Винниках. У него есть мама, которая находится на заработках в другой стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, вандалы устроили массовые погромы на могилах воинов АТО в Новоград-Волынском на Житомирщине.

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Место
Украина Львов
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Львов стал Украиной исключительно благодаря советской власти, всё логично.А укроинство опять доблестно сбилось в стадо и напало на одного безоружного
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Дурачек. Как это не написали что житель донецка по приказу Путина рисовал. Браги хлебанул, и прикалываться.
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Mak Alex
Mak Alex
Пархоменко Андрей, а ти як це не розродився * словестним* поносом.
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