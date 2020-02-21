Во Львове среди дня выкрали человека: появилось видео драки с похитителями

В сети появились видео и новые фото с места похищения человека и перестрелки во Львове 20 февраля.

Кадры на своей странице в Facebook опубликовал глава общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Во Львове похитили человека facebook.com/igor.zinkevych

На видео, снятым очевидцем преступления, видно, как похитители направляют в сторону потерпевшего, вероятно, пистолет. Мужчину также бьют.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Прохожего злоумышленники забросили в багажник черного Chervrolet Epica и попытались скрыться, "убегая" на этом авто и на BMW.

Сообщение о стрельбе на пересечении улиц Симоненко-Научная патрульные 3-го батальона получили около 17:20.

Копы заблокировали проезд машине BMW, а позже догнали и Chevrolet. Всех участников инцидента задержали.

Во Львове похитили человека facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове похитили человека facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове похитили человека facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове похитили человека facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове похитили человека facebook.com/igor.zinkevych

Фото с места задержания Патрульная полиция Львовской области

Фото с места задержания Патрульная полиция Львовской области

Фото с места задержания Патрульная полиция Львовской области

Фото с места задержания Патрульная полиция Львовской области

Фото с места задержания Патрульная полиция Львовской области

На первом видео запечатлен момент конфликта похитителей и пострадавшего:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Днепре вооруженные преступники похитили женщину и требовали у нее 300 тысяч долларов.

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