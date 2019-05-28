Во Львове подожгли российский банк: фото с места ЧП

В ночь на 28 мая во Львове неизвестные подожгли помещение "Альфа-Банка", на улице Галицкой, 13.

Об этом сообщает пресс-службе ГосЧС во Львовской области.

"Сегодня ночью в 03:56 поступило сообщение о пожаре во Львове на вул. Галицкая, 13 – на первом этаже четырехэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО "Альфа-Банк", – сообщили спасатели.

Отмечается, что огонь уничтожил офисную мебель на площади 5 кв. м и повредил – на площади 15 кв. м. Спасатели прибыли на место происшествия в 04:04, пожар был ликвидирован в 04:13.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook отметил, что в результате поджога никто не пострадал.

"Неизвестные бросили пока неустановленный предмет в помещение "Альфа-Банка", в результате чего произошло возгорание, никто не пострадал, выгорело помещению и техника", – сообщил он.

Украинский бизнес российского "Альфа-Банка" составляют "Альфа-Банк Украина" и Укрсоцбанк, принадлежащий "Альфа-Групп". "Альфа-Банк Украина" – крупный украинский коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A.

Пожар в здании "Альфа-Банка" facebook.com/igor.zinkevych

Пожар в здании "Альфа-Банка" facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщал OBOZREVATEL, на крыше здания главного корпуса Львовской областной клинической больницы по ул. Черниговской, 7, возник масштабный пожар.

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