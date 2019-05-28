ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Во Львове подожгли российский банк: фото с места ЧП

794Читать материал на украинском

В ночь на 28 мая во Львове неизвестные подожгли помещение "Альфа-Банка", на улице Галицкой, 13.

Об этом сообщает пресс-службе ГосЧС во Львовской области.

"Сегодня ночью в 03:56 поступило сообщение о пожаре во Львове на вул. Галицкая, 13 – на первом этаже четырехэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО "Альфа-Банк", – сообщили спасатели.

Новости
Во Львове произошло ЧП с пассажирским самолетом: что известно

Отмечается, что огонь уничтожил офисную мебель на площади 5 кв. м и повредил – на площади 15 кв. м. Спасатели прибыли на место происшествия в 04:04, пожар был ликвидирован в 04:13.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook отметил, что в результате поджога никто не пострадал.

"Неизвестные бросили пока неустановленный предмет в помещение "Альфа-Банка", в результате чего произошло возгорание, никто не пострадал, выгорело помещению и техника", – сообщил он.

Украинский бизнес российского "Альфа-Банка" составляют "Альфа-Банк Украина" и Укрсоцбанк, принадлежащий "Альфа-Групп". "Альфа-Банк Украина" – крупный украинский коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A.

Пожар в здании

Пожар в здании "Альфа-Банка"

facebook.com/igor.zinkevych

Пожар в здании

Пожар в здании "Альфа-Банка"

facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщал OBOZREVATEL, на крыше здания главного корпуса Львовской областной клинической больницы по ул. Черниговской, 7, возник масштабный пожар.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
УкраинаЛьвов
Теги
пожарГосЧСАльфа-Банкбанк
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Каждый раз поражаюсь безграмотности Обоза! ".. выгорело помещению и техника"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Европейские ценности - законопослушание, толерантность, уважение прав меньшинств. Как ни странно, "Евромайдан" привел к полному краху европейских ценностей на территории, где лидеры этого "Евромайдана" смогли установить свою власть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения