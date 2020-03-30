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30 марта • обновлено в 08:43
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Во Львове подожгли газопровод возле аэропорта: видео страшного ЧП

1.9т
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Во Львове вечером воскресенья, 29 марта, из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта загорелся газопровод среднего давления.

Об этом сообщает в Facebook АТ "Львовгаз" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В частности, из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод. По состоянию на 22:44 благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать", – сказано в сообщении.

Во Львове подожгли газопровод возле аэропорта

Во Львове подожгли газопровод возле аэропорта

Скриншот из видео

Без газоснабжения осталось село Скнилив. Возобновить газоснабжение планируют 30 марта, "ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода"

Во "Львовгазе" заверили, что обратятся в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Львов
Теги
пожар газопровод
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