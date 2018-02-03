Во Львове неправильно установленный билборд убил велосипедиста

Во Львове скончался 54-летний велосипедист Игорь Фесенко, который в декабре 2017 года получил травмы позвоночника вследствие столкновения с неправильно установленным рекламным билбордом.

Об этом заявил друг погибшего Дмитрий Гнатюк, пишет Zaxid.net.

Велосипедист ударился головой о низко установленный рекламный щит по ул. Княгини Ольги, 100. Поскольку он был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина травмировал спину.

Новости Под Запорожьем на дороге погиб велосипедист

Фесенко постепенно шел на поправку и начинал двигаться, но после проведенной операции он умер, говорит Гнатюк. Рекламный щит якобы был установлен настолько низко, что создавал преграды даже пешеходам.

Через несколько дней после инцидента билборд по требованию активистов отодвинули в сторону, а затем его совсем убрали. При этом люди сетовали на конструкцию за три недели до смертельного случая.

Как видно на фото, застройщик, рекламировавший себя, практически не оставил места для свободного движения пешеходов по тротуару.

Как сообщал "Обозреватель", на трассе Львов-Луцк, возле села Стоянов Радеховского района, велосипедист попал под колеса автомобиля.