Во Львове нашли мертвой пару из Киева: что произошло

В пятницу, 11 января, на съемной квартире в центре Львова были обнаружены мертвыми двое туристов из Киева – 21-летние девушка и парень, которые приехали отдохнуть вместе с друзьями.

Еще двоих молодых людей доставили в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Утром одной из пар стало плохо и они вызвали "скорую". Медики госпитализировали их с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести". Тела двух других парня и девушки возрастом 21 год без признаков жизни были обнаружены в соседней комнате", – сказано в сообщении.

Врачи приехали на вызов выжившей пары Фокус

Отмечается, что все четверо заселились в квартиру по улице Дорошенко накануне вечером.

Что привело к летальному исходу, пока неизвестно. С целью определения причины правоохранители инициировали проведение экспертиз. Решается вопрос также о необходимости открытия уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове были обнаружены тела двух студенток-турчанок со следами насильственной смерти – им перерезали горло. В убийстве признался бывший парень одной из девушек – 20-летний гражданин Турции Цокмез Гусну Цан.

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