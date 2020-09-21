Во Львове маршрутка сбила невесту Холодницкого

Во Львове на пешеходном переходе маршрутка сбила невесту экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого – Юлию Бойко.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL, отметив, что в ДТП пострадала жительница Киевской области 1995 года рождения. Информатор подтвердил, что речь идет о девушке Холодницкого, однако не раскрыл деталей о ее самочувствии.

Тем временем Украинские новости уточнили, что ДТП произошло 21 сентября в 11:30 по ул. Дорошенко, 25 во Львове с участием автобуса марки "Атаман".

Место ДТП во Львове, где пострадала Бойко. Telegram-канал "UN – сливы и груши"

По предварительным данным, у Бойко легкие телесные повреждения. Она госпитализирована.

На Telegram-канале "UN – cливы и груши" отметили, что Холодницкий якобы даже прервал отпуск и поехал в больницу, куда доставили его девушку.

Напомним, впервые Холодницкий вышел в свет с Бойко в июле 2018 года. Девушка на 10 лет моложе его, родом – из Кировоградской области. Избранница экс-руководителя САП окончила Национальную академию внутренних дел и стала юристом. Однако познакомилась пара не на работе, а на футболе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа Холодницкий уволился с должности руководителя САП. По информации СМИ, причиной отставки мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Вместе с тем, Холодницкому сулили должность советника президента Украины Владимира Зеленского.