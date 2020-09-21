Во Львове маршрутка сбила невесту Холодницкого – СМИ

Во Львове на пешеходном переходе маршрутка сбила невесту экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого – Юлию Бойко.

Об этом сообщили Украинские новости со ссылкой на источники в патрульной полиции. По его словам, ДТП произошло 21 сентября в 11:30 по ул. Дорошенко, 25 во Львове с участием автобуса марки "Атаман".

"Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается", –сказал собеседник.

По предварительным данным, у нее легкие телесные повреждения. Бойко госпитализирована.

Новость обновляется.