Во Львове избили оскорблявшего воинов АТО провокатора из базы "Миротворца". Видео

Во Львове избили местного жителя Михаила Шпира, который на День Независимости прогуливался Ивано-Франковском и нецензурно обзывал ветеранов АТО. Кроме этого, празднование этого дня он назвал сельскими застольем.

Об этом, ссылаясь на сообщение в соцсетях, пишет интернет-издание "Галицкие деньги". Журналисты подчеркивают, мол, горе-провокатора настигла карма (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Сельское народное гуляние. Все, б * я, в вышиванках. Такие серьезные люди, празднуют нь незалежность, и мне по ** й. Какой п ** дец", – говорил он, идя среди Ивано-Франковска во время главного государственного праздника .

Отмечается, что высказывания Шпира возмутили украинский. В социальных сетях пользователи обнародовали его персональную информацию: адрес проживания, номера телефонов и даже серию и номер паспорта.

В то же время, по неподтвержденной информации, во Львове он якобы спровоцировал конфликт, который и привел к избиению.

"Весело проводим время во Львове", – так прокомментировал события автор видео, который стал свидетелем драки.

Реакция Шпира на скандал (Facebook Misha Shpir)

Позже Шпир подтвердил это и заявил, что не оставит ситуацию без реакции – обратится в милицию и подкрепит дело депутатскими запросами.

"Львовские рагули, вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что на улице не было камер видеонаблюдения и это дело не будет усиленно многочисленными депутатскими запросами. Вечная слава!" – написал он после инцидента в Facebook.

Скриншот (Facebook Misha Shpir)

Отметим, что Михаил Шпир, 1986 года рождения, значится в списке базы "Миротворец" еще с 2017 года. По данным центра, он "антиукраинский пропагандист" и "провокатор"

"Распространение информации антиукраинского содержания; разжигание межнациональной розни. Является одним из кандидатов от политической платформы Медведчука "Оппозиционная платформа – за жизнь". Место рождения: г. Ивано-Франковск. Место работы: ООО "Управляющая компания "Системы", генеральный директор; 2009 – редактор журналов "Сноб" и "Золота каста", – говорится в информации о нем на сайте "Миротворца".

Шпир значится в базе "Миротворца" (myrotvorets.center)

Шпир заявил, что не оставит его избиения без ответа (Facebook Misha Shpir)

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