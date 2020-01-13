Во Львове девушка с порезанными венами выпала из окна: подробности и видео

В Львове из окна четвертого этажа многоэтажки выпала 21-летняя девушка – жительница Перемышлянского района. При осмотре оказалось, что у нее порезанные вены на руке.

Несчастный случай произошел около 20:00 11 января (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца). Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на слова сотрудников полиции Львовщины.

К счастью, после падения девушка осталась жива. Ее с травмами госпитализировали в больницу.

Во Львове 21-летняя девушка с порезанными венами выпала из окна

При этом правоохранители выяснили, что в квартире вместе с потерпевшей также находились трое местных мужчин, которым 22, 32 и 37 лет.

По предварительным данным, компания распивала спиртные напитки. Девушка выбросилась из окна после ссоры со своим парнем.

Подозреваемых в инциденте уже задержали VARTA1

Подозреваемых в инциденте уже задержали, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове произошла авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате погибла 3-летняя девочка – пассажирка одного из авто.

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