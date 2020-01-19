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20 января • обновлено в 00:31
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Ездил без прав и нарушал ПДД: во Львове водитель влетел в остановку с людьми. Фото и видео ДТП

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Во Львове в воскресенье, 19 января, автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта.

Известно о минимум одной пострадавшей в ДТП. Девушку прижало машиной к остановке, врачи подозревают перелом таза. Об этом сообщил глава общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Авария случилась на перекрестке проспекта Черновола и улицы Кулиша возле ТРЦ Forum Lviv около 18:25, когда на остановке находилось более 10 человек.

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Во Львове BMW влетел в остановку

Во Львове BMW влетел в остановку

Варта 1

BMW E34 внезапно выехал на тротуар и влетел в остановку. Предварительно, водитель не справился с управлением. Проверка на алкотестере показала, что мужчина был трезв.

Во Львове BMW влетел в остановку

Во Львове BMW влетел в остановку

Варта 1

По данным ZAXID.NET, водитель, 37 летний житель города, больше года лишен водительских прав и на него периодически составляют протоколы за нарушение ПДД.

Во Львове BMW влетел в остановку

Во Львове BMW влетел в остановку

Варта 1

Во Львове BMW влетел в остановку

Во Львове BMW влетел в остановку

Варта 1

Во Львове BMW влетел в остановку

Во Львове BMW влетел в остановку

Варта 1

Во Львове BMW влетел в остановку

Во Львове BMW влетел в остановку

Факты

Во Львове BMW влетел в остановку

Во Львове BMW влетел в остановку

Варта 1

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, 18 января в Днепре на улице Космической произошло ДТП при участии BMW и Skoda. Автомобили сошлись в лобовом столкновении, пострадали два человека.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Украина Львов
Теги
видео фотографии ДТП ДТП Львовщина
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