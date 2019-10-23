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23 октября • обновлено в 10:32
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Во Львове 12 студентов отравились газом в общежитии

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Во Львове 12 несовершеннолетних студентов училища отравились газом, распыленным из баллончика. Всем пострадавшим от 15 до 17 лет.

Инцидент произошел около 23:00 22 октября в общежитии. Девушка зашла в комнату к своему знакомому студенту, увидела на его столе баллончик, но приняла его за флакон с духами и распылила.

В результате газом надышались все подростки, находившиеся в комнате, из-за чего их пришлось госпитализировать.

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"Четверых студентов после предоставления им медицинской помощи врач отпустил по месту жительства, остальные остались в больнице", – уточнили правоохранители.

Во Львове 12 студентов отравились газом из баллона (иллюстрация)

Во Львове 12 студентов отравились газом из баллона (иллюстрация)

NewsRoom

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в черкасской школе №29 ученик распылил газовый баллончик. В результате 20 детей были доставлены в больницу. На момент инцидента в школе находилось 257 детей.

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Место
Украина Львов
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