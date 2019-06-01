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"Во имя Иисуса Христа! Исцелись!" На популярном курорте Украины орудует шарлатан. Видео

1.8тЧитать материал на украинском

На курорте в Кирилловке Запорожской области замечен шарлатан-"целитель", который обещает отдыхающим избавление от проблем со здоровьем после молитвы.

Мужчина называет себя Русланом Боголюбивым, пишет gazeta.zp.ua. На пляже он читает над больными призывы к богу, прикасается к больным участкам тела и заявляет об исцелении.

"Во имя Иисуса Христа, боль прочь! Колено, исцелись до конца!" – выкрикивает он над одним из одураченных людей.

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"Во имя Иисуса Христа! Исцелись!" На популярном курорте Украины орудует шарлатан. Видео

Скрин видео

У пожилого человека в инвалидной коляске Боголюбивый постоянно спрашивал, прошла ли боль, а также просил пошевелить суставами. Больной отвечал, что боль не прошла. "Но уже уменьшилась", – пытался убедить шарлатан. После нескольких молитв пожилой согласился, что ему якобы стало легче.

Боголюбивый рассказывает, что он из Черновцов, там он является членом нетрадиционной церкви.

На его YouTube-канале можно увидеть различные ролики, которые имеют названия "Уличное исцеление", "Ловлю их, чтобы исцелить", "Уличная Евангелизация. Кирилловка" и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали мошенницу, которая возле Института рака выманивала у людей деньги якобы для того, чтобы снять с них "порчу".

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Место
УкраинаЗапорожье
Теги
видеообманывают пенсионеров
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