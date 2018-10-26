Во что превратился Крым при России: появились показательные фото из оккупации

Оккупанты продолжают ограждать улицы в аннексированном Крыму высоким острым забором.

Свежие снимки из поселка городского типа на Южном берегу полуострова Партенит опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Партенит Место, куда теперь хочется вернуться! Блин, ну как так можно жить за решетками, заборами. Голуби летят над нашей зоною", – сказано в сообщении блогера.

Судя по снимкам, мало того, что улицы огорожены забором, так еще и колючая проволока намотана сверху. К чему подобные меры безопасности используются в прибрежной зоне, неизвестно. К тому же, состояние окружающей территории доказывает, что это место не используется.

"Из комментов к фото. Совершенно не понятно, а почему забор не сплошной? Надеюсь, хоть электричество пустили", – дописал блогер.

"Все было хорошо. А потом пришел "рузкимир", "Проблема, что не только в Партените", – добавили в сети.

Партенит

Место,куда ТЕПЕРЬ хочется вернуться!

Блин,ну как так можно жить...за решетками,заборами,колючкой....

Голуби летят над нашей зоною... pic.twitter.com/zV95uQQfkl — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле оккупанты оградили забором Никитский ботанический сад в Крыму.