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Во что превратился Крым при России: появились показательные фото из оккупации

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Оккупанты продолжают ограждать улицы в аннексированном Крыму высоким острым забором.

Свежие снимки из поселка городского типа на Южном берегу полуострова Партенит опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Партенит Место, куда теперь хочется вернуться! Блин, ну как так можно жить за решетками, заборами. Голуби летят над нашей зоною", – сказано в сообщении блогера.

Во что превратился Крым при России: появились показательные фото из оккупации
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Судя по снимкам, мало того, что улицы огорожены забором, так еще и колючая проволока намотана сверху. К чему подобные меры безопасности используются в прибрежной зоне, неизвестно. К тому же, состояние окружающей территории доказывает, что это место не используется.

Во что превратился Крым при России: появились показательные фото из оккупации

"Из комментов к фото. Совершенно не понятно, а почему забор не сплошной? Надеюсь, хоть электричество пустили", – дописал блогер.

Во что превратился Крым при России: появились показательные фото из оккупации

"Все было хорошо. А потом пришел "рузкимир", "Проблема, что не только в Партените", – добавили в сети.

Во что превратился Крым при России: появились показательные фото из оккупации

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле оккупанты оградили забором Никитский ботанический сад в Крыму.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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ефимов владимир
ефимов владимир
Хахлы, а почему Крым от вас свалил?
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ефимов владимир
ефимов владимир
ефимов владимир, Потому что надоело крымчанам говно ваше убирать.
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качапчук ватан
качапчук ватан
КАЦАПСКИЕ ГОВНОЛЕПЫ ПРЕВРАЩАЮТ КРЫМ В ГУЛАГ ВСЕ АВТОВОКЗАЛЫ ШКОЛЫ ДЕТСКИЕ САДЫ ПАРКИ СКВЕРЫ И МОРЕ В ВЫСОКИХ ЗАБОРАХ))) УСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ КРЫСЧАН ))) захотели в радную говень получите и распишитесь долбодятлы)))
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
На россии такое же, потому что они лазят друг у друга и воруют, а так как они сюда все лезут, то и тут тоже воруют , єто чисто российское приспособление, посмотрите на них , они готовьі жрать и убивать друг друга..
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