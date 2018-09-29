''Внутри все сгорело!'' Появились первые подробности взрыва в Донецке

Взрывное устройство, которое сработало на съезде так называемой компартии "ДНР" в оккупированном Донецке, было заложено в здании, в коридорном помещении под скамейкой.

Об этом сообщают ресурсы, которые поддерживают террористов. "Съезд компартии уже заканчивался, расходились люди. Где-то под сидениями, вероятно, было заложено взрывное устройство", - ссылаются они на источник среди "партийцев".

В то же время, член так называемой компартии "ДНР" Геннадий Фоменко уточнил, что в момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек.

"На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов", - говорит он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне один из первых главарей "ДНР" террорист Павел Губарев, который сейчас опять баллотируется на этот "пост", заявил об исчезновении своей жены Екатерины.