''Внутри все сгорело!'' Появились первые подробности взрыва в Донецке

Взрывное устройство, которое сработало на съезде так называемой компартии "ДНР" в оккупированном Донецке, было заложено в здании, в коридорном помещении под скамейкой.
Об этом сообщают ресурсы, которые поддерживают террористов. "Съезд компартии уже заканчивался, расходились люди. Где-то под сидениями, вероятно, было заложено взрывное устройство", - ссылаются они на источник среди "партийцев".
В то же время, член так называемой компартии "ДНР" Геннадий Фоменко уточнил, что в момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек.
"На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов", - говорит он.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне один из первых главарей "ДНР" террорист Павел Губарев, который сейчас опять баллотируется на этот "пост", заявил об исчезновении своей жены Екатерины.
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