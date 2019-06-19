Внимание, розыск! В Одессе загадочно пропал очередной малолетний ребенок

В Одессе при неустановленных обстоятельствах пропал 8-летний Николай Перчик.

Об этом сообщил инспектор отдела ювенальной превенции, капитан полиции Дмитрий Ревун в Facebook в среду, 19 июня.

Ребенок около 16:00 находился на одном из пирсов пляжа "Ландерон", после чего исчез. Его место нахождения остается неизвестным, правоохранители начали розыск.

"Приметы: на вид 9-10 лет, рост 1,28 см, худощавое телосложение, в светло-голубом белье с рисунком машинок", - сказано в ориентировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Одесскую область всколыхнуло исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко. Сотни людей участвовали в поисках ребенка вместе с правоохранителями, но вечером 19 июня девочку нашли мертвой. Также накануне в Одессе исчезла 13-летняя Виктория Городецкая.

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