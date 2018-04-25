"Внезапно! И от кого?" Адвокат заявил о беременности "доверенного лица Путина"

Адвокат арестованной руководительницы крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы", доверенного лица президента России Владимира Путина Елены Одновол Игорь Мокин сообщил, что его подзащитная находится на пятом месяце беременности.

Доктор, который проводил обследование Одновол перед заседанием суда, сообщил, что "она в норме", пишут "Новости Крыма".

Подтверждения информации о беременности задержанной из других источников пока нет.

Суд над Одновол Новости Крыма

Напомним, что 25 апреля городской суд Херсона постановил взять под стражу сроком на два месяца до 21 июня 2018 года без возможности внесения залога Елену Одновол.

Как сообщал "Обозреватель", ее 23 апреля на КПП "Чонгар" задержали силовики.