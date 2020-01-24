Внезапная смерть школьницы на Полтавщине: названа причина

В селе Максимовка Кременчугского района Полтавской области 24 января простились с 14-летней ученицей местного лицея Викторией Кононенко, которая два дня назад внезапно умерла на перемене.

Отмечается, что по результатам экспертизы, восьмиклассница скончалась из-за острой сердечной недостаточности. Она нуждалась в операции по замене клапана на сердце, сообщает "Суспільне Полтава" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вика по причине болезни только в октябре появилась на занятиях. И в тот трагический день она чувствовала себя плохо. После первого урока немного прошлась и села за парту. Во время большого перерыва между третьим и четвертым уроками подошла ко мне, обняла", – рассказала подруга умершей Мариенна Слюсаренко.

На Полтавщине внезапно умерла школьница

После этого прозвенел звонок, а девочки разошлись на уроки. Вика, добавила ее подруга, подошла к своей парте в кабинете украинского языка и литературы. Именно в этот момент она и потеряла сознание.

По словам заместителя директора лицея Натальи Пелипенко, до приезда двух карет скорой из Кременчуга, медсестра учебного заведения оказывала ученице первую медицинскую помощь. К сожалению, девочка умерла на руках у врачей.

Виктория Кононенко умерла на перемене Суспільне Полтава

При этом местные жители в селе рассказывают, что многодетная семья Кононенко, в которой воспитываются еще трое старших ребят, живет довольно скромно. И чтобы собрать деньги на операцию дочери, мама Виктории ездила на заработки в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из школ Кременчугского района Полтавской области во время перерыва, в присутствии медиков, умерла 14-летняя девочка.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!