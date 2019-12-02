Внес 70 млн грн: "король контрабанды", которого искал Зеленский, вышел из СИЗО

В понедельник, 2 декабря, "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, которого подозревают в махинациях на таможне, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.
Об этом сообщает "Слово і діло". Информацию также подтвердил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
Под залог в размере 18 млн грн вышел на свободу также задержанный Олег Себов, которого называют "правой рукой" Альперина.
Напомним, 29 ноября Высший антикоррупционный суд взял Альперина под стражу с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.
Альперин вышел из СИЗО, заплатив 70 млн грн
РБК-Украина
Примечательно, что перед этим президент Владимир Зеленский похвалил детективов НАБУ за задержание "короля контрабанды", заявив, что они сделали подарок всей стране.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, со всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть саму схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Уже утром, 27 ноября, появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще девяти людям.
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