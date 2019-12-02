Внес 70 млн грн: "король контрабанды", которого искал Зеленский, вышел из СИЗО

В понедельник, 2 декабря, "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, которого подозревают в махинациях на таможне, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.

Об этом сообщает "Слово і діло". Информацию также подтвердил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Под залог в размере 18 млн грн вышел на свободу также задержанный Олег Себов, которого называют "правой рукой" Альперина.

Напомним, 29 ноября Высший антикоррупционный суд взял Альперина под стражу с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.

Альперин вышел из СИЗО, заплатив 70 млн грн РБК-Украина

Примечательно, что перед этим президент Владимир Зеленский похвалил детективов НАБУ за задержание "короля контрабанды", заявив, что они сделали подарок всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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