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3 декабря • обновлено в 00:07
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Внес 70 млн грн: "король контрабанды", которого искал Зеленский, вышел из СИЗО

8.4т
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В понедельник, 2 декабря, "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, которого подозревают в махинациях на таможне, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.

Об этом сообщает "Слово і діло". Информацию также подтвердил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Под залог в размере 18 млн грн вышел на свободу также задержанный Олег Себов, которого называют "правой рукой" Альперина.

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Напомним, 29 ноября Высший антикоррупционный суд взял Альперина под стражу с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.

Альперин вышел из СИЗО, заплатив 70 млн грн

Альперин вышел из СИЗО, заплатив 70 млн грн

РБК-Украина

Примечательно, что перед этим президент Владимир Зеленский похвалил детективов НАБУ за задержание "короля контрабанды", заявив, что они сделали подарок всей стране.

Внес 70 млн грн: "король контрабанды", которого искал Зеленский, вышел из СИЗО

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Контрабанда в Украине
Персона
Вадим Альперин
Место
Украина
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
"вошка-клоун шоб ти здох"..ха-ха-ха-ха..Хто згідний подивись і підпишись https://www.youtube.com/watch?v=7MfvUlI_1wg
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