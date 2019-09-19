Внедорожник влетел в автобус: на Черкасщине в ДТП пострадали 10 человек. Жуткие фото

В среду, 18 сентября, на трассе между населенными пунктами Мошны и Будище (Черкасская область) произошло масштабное ДТП. Внедорожник ВMW вылетел на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автобусом с пассажирами.

Маршрутка загорелась. Об этом написала пресс-секретарь КУ "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР" Ирина Назарок на странице заведения в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вызов о ДТП поступил диспетчеру в 17:57. На место сразу выехали врачи.

На Черкасщине в ДТП пострадали 10 человек Викка/Facebook/Konstantin Protsenko

В результате аварии десять человек получили повреждения различной степени тяжести. Медики оказали им первую помощь.

Позже пострадавших с многочисленными травмами живота, грудной клетки, закрытыми черепно-мозговыми травмами и переломами доставили в больницу. Среди них был и один ребенок, получивший перелом ноги.

На Черкасщине внедорожник влетел в автобус Викка/Facеbook/Konstantin Protsenko

В ДТП пострадали 10 человек Викка/Facebook/Konstantin Protsenko

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 сентября на проспекте Глушкова в Голосеевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. В результате удара легковушка загорелась.

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