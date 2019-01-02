ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле

В СМИ появилась информация о том, что ВМС Украины открыли огонь для остановки иностранного судна-нарушителя из Танзании.

Данное событие действительно произошло, однако это случилось в территориальных водах Украины год назад. О событии напомнили на официальной Facebook-странице Военно-морских сил страны, сопроводив пост хештегами #ВМСУкраїниДеньЗаДнем и #ВідроджуємоРазомІсторіюВМС (ВМС Украины день за днем, возрождаем вместе историю ВМС).

Сообщение распространили многие украинские СМИ, а также с удовольствием подхватили российские ресурсы, при этом упустив, что инцидент датируется 31 декабря 2017 — 1 января 2018 года.

facebook.com/navy.mil.gov.ua

К примеру, "РИА Новости" опубликовало данную информацию, сообщив: "1 января Военно-морскими силами Украины во взаимодействии с Военной контрразведкой Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службой пресечена попытка контрабанды морем". О каком именно годе идет речь, россияне не уточнили.

Отметим, судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины. На вызов оно не отвечало, поэтому ракетный катер "Прилуки" начал его преследование, однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило.

С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса.

ЗМІ: "ВМС України відкрив вогонь задля зупинки іноземного судна-порушника з Танзанії"



Ця подія за 2017-2018 рік, а не нова новина!



ВМСУ просто опублікували стару новину: https://t.co/CfP4EpYkuC



Про цю новину ще на початку 2018 року: https://t.co/JREBQ5f8yt pic.twitter.com/afQPuXSZau — Мілітарний портал (@mil_in_ua) 1 січня 2019 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на росТВ выдали фейк об эпидемии ''нацизма'' в ВСУ — они заявили, что воины Вооруженных сил массово стали исповедовать эту идеологию.