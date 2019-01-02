МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле

2.4тЧитать материал на украинском

В СМИ появилась информация о том, что ВМС Украины открыли огонь для остановки иностранного судна-нарушителя из Танзании.

Данное событие действительно произошло, однако это случилось в территориальных водах Украины год назад. О событии напомнили на официальной Facebook-странице Военно-морских сил страны, сопроводив пост хештегами #ВМСУкраїниДеньЗаДнем и #ВідроджуємоРазомІсторіюВМС (ВМС Украины день за днем, возрождаем вместе историю ВМС).

Сообщение распространили многие украинские СМИ, а также с удовольствием подхватили российские ресурсы, при этом упустив, что инцидент датируется 31 декабря 2017 — 1 января 2018 года.

Новости
''Флотилия'' из рыболовных лодок: командующий ВМС Украины оценил ''успехи'' ''ДНР'' на Азове
ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле

ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле

facebook.com/navy.mil.gov.ua

К примеру, "РИА Новости" опубликовало данную информацию, сообщив: "1 января Военно-морскими силами Украины во взаимодействии с Военной контрразведкой Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службой пресечена попытка контрабанды морем". О каком именно годе идет речь, россияне не уточнили.

ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле
ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле
ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле
ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле
ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле
ВМС Украины открыли огонь в Черном море? Что произошло на самом деле
Новости
''Москитный компонент'': в ВМС рассказали, как защититься от агрессии России

Отметим, судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины. На вызов оно не отвечало, поэтому ракетный катер "Прилуки" начал его преследование, однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило.

С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на росТВ выдали фейк об эпидемии ''нацизма'' в ВСУ — они заявили, что воины Вооруженных сил массово стали исповедовать эту идеологию.

Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на OBOZREVATEL.

Темы
Фейки российских СМИроссийская пропагандаОбострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
СМИВоенно-морские силы УкраиныВМС УкраиныЧерное морефейкиРоссия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Судно где нацисты, что с экипажем? К этим животным запрещен въезд журналистам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Опять криво въехали,как с "мощным" ответом юлы Луценко на рос.санкции и арестом судна.Теперь опмазывпются,что это было год назад)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги