''Самые ужасные часы в жизни'': на границе учителя бросили львовского школьника на морозе

Поездка в Италию вместе с одноклассниками для ученика 10 класса львовской школы №98 обернулась опасным приключением. Его высадили на границе из-за того, что он забыл биометрический паспорт, а группа вместе с директором школы и завучем двинулась дальше в путешествие.

Как рассказали OBOZREVATEL в учебном заведении, парня якобы оставили на попечение пограничников. Однако мама школьника утверждает, что 15-летнему подростку пришлось самому добираться с границы домой во Львов. Подробнее – в материале.

Главное:

Школьника без паспорта высадили из автобуса на границе на Закарпатье в сильный мороз.

Сейчас ребенок находится в больнице с высокой температурой.

В школе уверяют, что оставили мальчика на попечение пограничникам. Те же не в курсе.

Простоял на морозе три часа

По словам мамы школьника Татьяны Бойко, ее сын Николай обнаружил, что взял не биометрический, а старый паспорт уже в дороге, перед подъездом к границе с Венгрией.

"Мы ошибочно дали ребенку не тот паспорт. Узнав об этом, завуч Татьяна Мных заявила, что автобус ждать не будет, пока мы привезем другой паспорт, без всяких компромиссов. Она категорично мне написала. И в 15:00 нашего ребенка высадили на мороз, даже не договорились, чтобы он ждал в теплом помещении. А мне по телефону сказали, что договорились с пограничником, что сына посадят в транспорт до Львова", – сообщила OBOZREVATEL Татьяна Бойко.

Однако по словам Татьяны, парень простоял на морозе три часа и никому до него не было дела. Он сообщил, что будет искать транспорт до Чопа сам и связь с ним оборвалась. Родители пережили ужасные часы. Однако нашелся добрый человек, который отвез его на вокзал, а также отзывчивый проводник, который без билета довез его до Львова.

После этого школьник заболел, у него поднялась высокая температура и сейчас он в больнице. Врачи поставили диагноз "ангина" и прописали антибиотики. "Конечно, это результат переохлаждения и стресса. Он старается не показывать свое настроение, но я то его знаю, он сейчас очень угнетенный", – отметила мама.

Татьяна уверяет, что автобус простоял на границе 4 часа, поскольку не у всех детей оказались доверенности от родителей на поездку, и они ждали, пока им пришлют эти документы.

"Мы даже забронировали машину до Будапешта, хотели забрать сына и догонять автобус там, потому что по программе предполагалась ночевка в столице Венгрии. Но тут выяснилось, что уже в автобусе им выдали новую программу, по которой они прямиком ехали в Италию, без всякой ночевки", – говорит мама.

В программе тура указано, что в Будапеште дети должны покататься на кораблике и только на 2-й день отправиться в Италию Фото Татьяны Бойко

Ребенка оставляли пограничникам?

Директор школы №98 Людмила Заремба заверила OBOZREVATEL, что ситуация развивалась по-другому.

"У нас было время, потому что не все дети взяли доверенности от обоих родителей, и мы ждали, пока они их вышлют по Viber. Мама Николая уверяла нас, что она уже едет BlaBlaCar с паспортом. Но судя по тому, что она написала, никуда она не ехала. После двух часов ожидания к нам подошел начальник смены и сказал, что все могут ехать, кроме Николая. Заверил, что ребенок останется и его передадут родителям. Мама же убеждала, что она уже едет. Парня мы оставили начальнику смены с ее согласия. Хотя готовы были ждать его и на венгерской границе, если бы мама действительно привезла паспорт", – сказала директор.

Правда, спикер Чопского пограничного отряда Елена Ткачук заявила OBOZREVATEL, что никому школьника не оставляли. По ее словам, она опросила всех начальников смены, никто не брал на попечение мальчика и никому не обещал посадить его в машину.

"У нас есть телефон этого сотрудника, потому что мы ему отправляли документы на Viber. А также нами занималась сотрудница Юлиана Васильевна, которая запомнилась детям тем, что выражалась нецензурно", – говорит директор.

Переписка мамы с завучем школы. Завуч уверяет, что якобы даже заплатила деньги сотруднице на границе, чтобы она помогла Николаю добраться назад Скрин Татьяны Бойко

Тут завуч уверяет, что ждать маму с паспортом отказался водитель автобуса

Также Заремба уверяет, что их волнует состояние здоровья ребенка. "Но мама не хочет говорить, как он себя чувствует и в какой больнице находится. Мы собрали родителей и попросили, чтобы дети связались с Николаем, спросили как его здоровье, где он находится, чтобы мы могли его навестить. Дети попытались пообщаться, но мама запретила ему говорить. Мы очень волнуемся, нам очень жаль, что так получилось", – говорит директор.

Татьяна Бойко поясняет, что не хочет, чтобы руководство школы сейчас встречалось с ее сыном: "Я опасаюсь, что после такого визита сыну станет хуже. Тем более все, что сейчас говорят завуч и директор – ложь".

В первую очередь мать хочет поставить сына на ноги, а затем планирует обращаться во все органы образования и подавать в суд на руководство школы.

"Я считаю, что директор должна была выйти из автобуса и заниматься Николаем, а не бросать его на произвол судьбы с незнакомыми людьми. Потом бы уже они разбирались с нами. Когда с сыном прервалась связь, мы пережили самые ужасные часы в своей жизни", – говорит Татьяна.

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