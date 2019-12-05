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5 декабря • обновлено в 09:43
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Вместо бензина залили дизель: в Николаеве на "ОККО" уничтожили несколько авто

4.3т
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В Николаеве на автозаправочный станции "ОККО" перепутали хранилища для топлива, в результате чего в авто вместо бензина заливали дизель.

ЧП произошло на АЗС на улице Космонавтов, 93, передает "Преступности.нет" со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что на заправке перепутали резервуары для топлива, и те, которые предназначены для бензина, наполнили соляркой. Известно, что на этом АЗС заправлялись топливом служебные автомобили управлений Нацполиции и патрульной полиции.

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В результате происшествия поврежденными оказались несколько "Toyota Prius", "Mitsubishi Outlander" и "Skoda Rapid". Предварительно, пару машин уже не подлежат ремонту.

Также поврежденными оказались и новые автомобили из "Toyota Центра". На данный момент неизвестно, сколько именно авто оказались поврежденными.

"Сейчас разбираемся с автомобилями, но уже понятно, что там все очень плохо", – отметили в полиции.

Карта Николаева

Карта Николаева

Скриншот

Пользователи соцсетей также сообщали, что в их авто залили дизель.

"Мой автомобиль тоже в числе пострадавших. На горячее линии жалобу приняли и сказали ждать звонка… Заправилась, а через километр авто начало стучать", – сообщила Людмила Сидоренко.

Вместо бензина залили дизель: в Николаеве на "ОККО" уничтожили несколько авто

Скриншот

В пресс-службе компании "ОККО" заявили, что могут компенсировать убытки водителям.

"Сейчас наша сеть выясняет все обстоятельства сложившейся ситуации. Конечно, если ошибка произошла с нашей стороны, мы компенсируем убытки клиентам. Со своей стороны, чтобы максимально оперативно и качественно предоставлять обратную связь, обращаемся к клиентам сети с просьбой фиксировать обращения на горячей линии ОККО по номеру 0800501101. Коллеги зафиксируют обращение, зададут все необходимые уточняющие вопросы и проконсультируют относительно дальнейших действий. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.

АЗС

АЗС

Первый независимый

Отметим, что замена топлива для авто грозит серьезными повреждениями, вплоть до его выхода из рабочего состояния. При попадания солярки в топливную систему, дизель не начнет сгорать, а будет происходить образование большого количество нагара. Это приведет к закупориванию топливных магистралей бензинового авто. А когда остатки бензина будут использованы, то двигатель заглохнет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре для водителей приготовили новые ловушки на автомобильных заправочных станциях. Так, сотрудники заправок проводят махинации с бензином и кладут деньги себе в карман.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Николаев
Теги
АЗС в Украине авто Национальная полиция Украины
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фил филька
фил филька
бедные коповские тачилы. их и били. и жгли. и теперь еще дизелем отравили))
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