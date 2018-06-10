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Вместе с Европой и США: танкисты Украины передали мощный сигнал оккупантам. Опубликовано видео

6.2тЧитать новость на украинском

Украинские танкисты приняли участие в международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018, которые прошли на учебном полигоне США в Германии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, опубликовав соответствующие фото и видео. В финальный день программа для всех команд была одинакова. Сперва танкисты прошли полосу препятствий, после чего была спортивная эстафета - участники на скорость переносили различные элементы танка.

Последней дисциплиной стала скоростная стрельба, задача которой заключалась в том, чтобы поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание как точность, так и скорость стрельбы.

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Закрыли соревнования уже традиционной "дружественной стрельбой". На рубеж выехало по одному танку от каждой команды и провели совместный выстрел. Далее огонь открывали уже по готовности экипажа.

Победителями стали танкисты Германии, а второе место заняла Швеция. Бронза досталась Австрии. Кубок за снайперскую стрельбу вручили военнослужащим США. Украинская команда - танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск - в зачетной таблице занял восьмое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ разгромили позицию террористов, показав видео мощного удара.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
8 место - мощный сигнал? Ну хотя да, сигнал достаточно мощный - мы мазилы.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Восьмое место? Мощный сигнал? Уржаца не встать бу-га-га
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Чернышов Павел, танки карателей в котлах горят хорошою обугленный тушки майдаунов - тому подтверждение! Ваши "сигнализаторы" недавно в Горловке землю унавоживали.
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Чернышов Павел
Чернышов Павел
Ivan Rus, ты обыкновенная вата, ватные танки даже на параде глохнут не говоря уже даже о стрельбе.
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