Вместе с Европой и США: танкисты Украины передали мощный сигнал оккупантам. Опубликовано видео

Украинские танкисты приняли участие в международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018, которые прошли на учебном полигоне США в Германии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, опубликовав соответствующие фото и видео. В финальный день программа для всех команд была одинакова. Сперва танкисты прошли полосу препятствий, после чего была спортивная эстафета - участники на скорость переносили различные элементы танка.

Последней дисциплиной стала скоростная стрельба, задача которой заключалась в том, чтобы поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание как точность, так и скорость стрельбы.

Закрыли соревнования уже традиционной "дружественной стрельбой". На рубеж выехало по одному танку от каждой команды и провели совместный выстрел. Далее огонь открывали уже по готовности экипажа.

Победителями стали танкисты Германии, а второе место заняла Швеция. Бронза досталась Австрии. Кубок за снайперскую стрельбу вручили военнослужащим США. Украинская команда - танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск - в зачетной таблице занял восьмое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ разгромили позицию террористов, показав видео мощного удара.