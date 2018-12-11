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Вместе поехали в ресторан и бордель: суд вынес приговор копу, отпустившему брачного афериста

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Полицейский Владимир Шульга, причастный к побегу брачного афериста Александра Бурлаку во время конвоирования, приговорен к пяти годам лишения свободы.

Об этом сказано в приговоре суда. Установлено, что Шульга освободил из-под стражи заключенного, после чего отправился с ним ресторан и в бордель.

Известно, что Шульга женат и у него на иждивении малолетний ребенок. С 15 июня 2018 года был полицейским логистики отдела № 1 (по обслуживанию жилого массива "Воскресенка") Днепровского управления. Обязанности — конвоирование взятых под стражу и задержанных лиц.

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Скандальный инцидент с Бурлаку произошел 23 июня. Полицейский освободил мошенника из конвойной комнаты, сняв с него наручники, и они вместе поехали на такси в ресторан "Шервуд", где употребляли алкоголь.

"После посещения ресторана Шульга вместе с Бурлакой, передвигаясь по городу Киеву на автомобиле такси, прибыли на проспект Броварской в г.Киеве, где договорились с двумя проститутками о платном оказании сексуальных услуг, после чего вместе с проститутками приехали в помещение сауны СК "Редакс", — сказано в приговоре.

В 17:45 заключенный Бурлака беспрепятственно покинул сауну, направившись в неизвестном направлении.

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Допрошенный в судебном заседании обвиняемый полицейский свою вину признал полностью. По его словам, он познакомился с заключенным за месяц до указанных событий. В течение нескольких недель он и арестованный общались по мобильному телефону.

Накануне побега, 22 июня, Бурлака в очередной раз позвонил полицейскому и предложил 200 долларов в обмен на свободу. Шульга согласился на преступление, зная, что необходимости в конвоировании подсудимого нет.

Александр Бурлаку

Александр Бурлаку

Александр Бурлаку

Александр Бурлаку

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Кировоградщине копы похитили и избили школьника, его якобы перепутали с угонщиком автомобиля.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
полициясуд
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