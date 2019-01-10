''Вместе победим!'' ВСУ сообщили обнадеживающие новости с Донбасса

На Донбассе 9 января российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

По данным разведки, два оккупанта погибли. Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.

Так, опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединский на Мариупольском направлении.

ВСУ на Донбассе Апостроф

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Вместе победим!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области четырех офицеров ВСУ разоблачили на пребывании на службе в состоянии алкогольного опьянения, сообщает военная прокуратура. При этом оперативное командование "Север" заявляет, что данные лица на момент нарушения были уволены с занимаемых должностей.