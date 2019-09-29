"Вместе победим!" Озвучены серьезные потери террористов на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе за период 23-28 сентября террористы "Л/ДНР" потеряли 15 человек ранеными и 7 убитыми.
Такую информацию обнародовал в своем Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Потери террористов военный описал как "концертное турне Кобзона 23-28.09.19 по медицинским учреждениям".
znaj.ua
По информации Штефана:
г. Донецк (облтравма) - 4 билета - 300 р. (т.е. поступили четверо раненых "трехсотых" – ред.)
ДОКТМО - 2 билета - 300 р., 2 - 200 р. (двое "трехсотых" и двое "двухсотых")
г. Горловка (ГБN2) - 3 билета - 300 р., 1 - 200 р.
г. Новоазовск (ЦРБ) - 4 билета - 300 р., 2 билета - 200 р.
к. Первомайск - 1 билет - 200 р.
г. Кадиевка - 2 билета - 300 р., 1 билет - 200 р.
"Благодарность распространителям билетов! Вместе победим!" – написал офицер.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан показал фото ликвидированного террориста из разведки "ДНР".
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