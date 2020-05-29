Вложил оружие в руки убитых: озвучена главная версия расстрела 7 мужчин на Житомирщине

Охотник Анатолий Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых мужчин в Житомирской области, сам вложил в руки погибших ружья, чтобы показать, что они ему якобы угрожали.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 29 мая, заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко. По его словам, следствие считает сомнительной версию, что Захаренко угрожали все восемь гостей, поскольку трое из них были застрелены спящими.

"Судя по показаниям свидетеля и данным предварительного следствия, уже после смерти гостей подозреваемый вложил им в руки охотничье оружие, с которым они приехали, чтобы показать, что ему якобы была угроза", – подчеркнул Геращенко.

Антон Геращенко

Он выразил сомнение в том, что когда-то удастся выяснить настоящую причину конфликта.

"Вместе с Захаренко оставалось два человека, которые пили с ним спиртные напитки. И первыми он убил именно их двоих. Затем, вероятно, когда его глаза были ослеплены кровью, он решил, что необходимо добить и их друзей. Опасаясь, что друзья, проснувшись, могут совершить по отношению к нему насильственные действия. И он начал убивать всех остальных. Чудом последнему свидетелю удалось спастись", – рассказал Геращенко.

Охотник Анатолий Захаренко убил 7 мужчин на Житомирщине. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL:

Знакомый Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семи человек в Житомирской области, рассказал, что никакой агрессии у него не замечал.

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