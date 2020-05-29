Вложил оружие в руки убитых: озвучена главная версия расстрела 7 мужчин на Житомирщине

Охотник Анатолий Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых мужчин в Житомирской области, сам вложил в руки погибших ружья, чтобы показать, что они ему якобы угрожали.
Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 29 мая, заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко. По его словам, следствие считает сомнительной версию, что Захаренко угрожали все восемь гостей, поскольку трое из них были застрелены спящими.
"Судя по показаниям свидетеля и данным предварительного следствия, уже после смерти гостей подозреваемый вложил им в руки охотничье оружие, с которым они приехали, чтобы показать, что ему якобы была угроза", – подчеркнул Геращенко.
Антон Геращенко
Он выразил сомнение в том, что когда-то удастся выяснить настоящую причину конфликта.
"Вместе с Захаренко оставалось два человека, которые пили с ним спиртные напитки. И первыми он убил именно их двоих. Затем, вероятно, когда его глаза были ослеплены кровью, он решил, что необходимо добить и их друзей. Опасаясь, что друзья, проснувшись, могут совершить по отношению к нему насильственные действия. И он начал убивать всех остальных. Чудом последнему свидетелю удалось спастись", – рассказал Геращенко.
Охотник Анатолий Захаренко убил 7 мужчин на Житомирщине. Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона им. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.
Захаренко сообщили о подозрении 22 мая. На следующий день избрали меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
Он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.
Знакомый Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семи человек в Житомирской области, рассказал, что никакой агрессии у него не замечал.
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