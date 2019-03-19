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"Вломятся в черных плащах": Цимбалюк оценил шансы Крыма мирно вернуться в Украину

2.2тЧитать материал на украинском

Если Крым решит провести повторный референдум для возвращения в состав Украины, его жителей будут ждать облавы российских силовиков.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в стриме с российским блогером Александром Торном, опубликованном на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма

"Центр журналистских расследований"

Он подчеркнул, что согласно российскому законодательству, как и украинскому, региональные референдумы не предусмотрены. Следовательно, все заверения президента России Владимира Путина в том, что "референдум" о "присоединении" Крыма к стране-агрессору базировался на украинских законах, являются ложью.

Новости
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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Поэтому любой писк на тему второго референдума приведет к тому, что сразу будут вламываться люди в черных плащах, в черных масках. И в зависимости от ситуации мы потом на сайте ТАСС почитаем, что было уничтожено бандподполье, бандиты в Крыму, украинские диверсанты и так далее. Понятно, что реакция Российской Федерации будет молниеносна и будут действовать в первую очередь силовыми методами", — считает Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист обратил внимание на то, что россияне, которые возомнили себя коренными крымчанами и переехали на украинский полуостров после оккупации, стали массово жаловаться на дороговизну жизни там.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ну так если было нарушение закона, почему за 5 лет нет ни одного обращения по поводу присоединения Крыма и Севастополя к России? Почему никто не может оспорить законность этих событий? Только какие-то жалобы на нарушение прав человека в Крыму и претензии к имуществу.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеровский режим урины не признается Россией)))
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