"Вломятся в черных плащах": Цимбалюк оценил шансы Крыма мирно вернуться в Украину

Если Крым решит провести повторный референдум для возвращения в состав Украины, его жителей будут ждать облавы российских силовиков.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в стриме с российским блогером Александром Торном, опубликованном на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупация Крыма "Центр журналистских расследований"

Он подчеркнул, что согласно российскому законодательству, как и украинскому, региональные референдумы не предусмотрены. Следовательно, все заверения президента России Владимира Путина в том, что "референдум" о "присоединении" Крыма к стране-агрессору базировался на украинских законах, являются ложью.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Поэтому любой писк на тему второго референдума приведет к тому, что сразу будут вламываться люди в черных плащах, в черных масках. И в зависимости от ситуации мы потом на сайте ТАСС почитаем, что было уничтожено бандподполье, бандиты в Крыму, украинские диверсанты и так далее. Понятно, что реакция Российской Федерации будет молниеносна и будут действовать в первую очередь силовыми методами", — считает Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист обратил внимание на то, что россияне, которые возомнили себя коренными крымчанами и переехали на украинский полуостров после оккупации, стали массово жаловаться на дороговизну жизни там.

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