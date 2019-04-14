Влетели в дерево: в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами

В Польше в ДТП ночью 14 апреля погибли два украинца. Трагическая авария произошла в Варминско-Мазурском воеводстве.

Также в машине находились два гражданина Грузии, они получили травмы и были госпитализированы, пишет "Польское Радио". По данным полиции, авто врезалось в дерево на дороге №591.

"Погибли пассажиры, которые сидели на правой стороне машины. Тот, кто сидел рядом с водителем, был с пристегнутыми ремнями безопасности. Пассажир с заднего сидения, вероятно, не был пристегнут", – сообщила представительница полиции Моника Данеляк.

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Сообщается также, что сила удара была настолько велика, что двигатель оторвался и вылетел на 12 метров от авто. Погибшим было 23 и 30 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2018 в результате столкновения двух легковых автомобилей в местности Кшешовице близ польского Кракова пострадали 9 человек, 8 из которых – украинцы.

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