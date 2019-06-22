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Влетели в бетонную опору: под Львовом произошло смертельное ДТП со школьниками

1.2тЧитать материал на украинском

В селе Тухля Львовской области в пятницу, 21 июня, легковое авто на скорости слетело с дороги и врезалось в бетонную опору железнодорожного моста.

В результате 18-летний водитель от многочисленных травм скончался на месте ДТП. Четырех его пассажиров (парень и три девушки школьного возраста) госпитализировали, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

У несовершеннолетних – многочисленные ушибы и переломы. По предварительной информации, как пишет департамент по вопросам гражданской защиты местной ОГА, водитель Volkswagen Passat потерял управление над авто.

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Влетели в бетонную опору: под Львовом произошло смертельное ДТП со школьниками

Скрин видео

Отмечается, что пострадавшим – 16 и 17 лет. Инцидент произошел около 23:20.

Причину аварии, а также был ли водитель трезв, должны установить правоохранители. Следствие по делу о ДТП уже начато.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в Ужгороде 21-летняя Яна Костраба за рулем Porsche Cayenne вылетела на встречную полосу, протаранив Ford Focus.

Позже отец девушки извинился за ее поведение. Также выяснилось, что девушка не является владелицей автомобиля. Машина принадлежит бывшему сотруднику милиции Василию Корсаку.

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Тема
ДТП
Место
УкраинаЛьвов
Теги
видеосмертьавария
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