Влетела в дом: под Тернополем фура с иностранцами попала в смертельное ДТП

В воскресенье, 16 декабря, в селе Кровинка под Тернополем грузовик с прицепом влетел в кювет и перевернулся. В результате погиб один человек, еще один ранен.

Как сообщает очевидец Татьяна в местной Facebook-группе МедіаТОР, по предварительным данным, погибший является гражданином Турции.

ДТП произошло около 16:00. Грузовой автомобиль ехал с турецкими номерами.

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"20 хвилин. Тернопіль" пишет, что на данном участке очень часто случаются аварии — у автодороги длинный спуск и поворот в 45 градусов. Трасса была заснеженная и скользкая, вероятно, тяжелое авто занесло.

Из фотографий, сделанных на месте аварии, видно, что перевернувшаяся фура влетела в дом.

facebook.com/mediator.te.ua

facebook.com/mediator.te.ua

facebook.com/mediator.te.ua

te.20minut.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно под Киевом фура разнесла автомобили, которые остановились на красный сигнал светофора в крайнем левом ряду. В итоге транспортные средства получили повреждения и заблокировали движение на двух полосах.