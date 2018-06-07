Влетел в грузовик: на Прикарпатье произошло смертельное ДТП с автобусом

В Ивано-Франковской области столкнулись автобус I-VAN, сообщением Калуш – Ивано-Франковск, и груженый песком ЗИЛ. В результате аварии один человек погиб и 15 получили травмы.

ДТП произошло 6 июня около села Майдан. Водитель грузовика выполнял поворот, когда в него сзади врезался автобус. В результате грузовик перевернулся, а автобус "ушел" в кювет, где опрокинулся.

Пассажиры автобуса получили травмы и были доставлены в медучреждения, позже в областной больнице скончалась 28-летняя девушка-пассажирка. Открыто уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Также сообщим о других масштабных авариях, произошедших в Украине 6 и 7 июня.

В Днепропетровской области, возле села Трудолюбовка Софиевского района, столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик Volkswagen LT. Травмы получил водитель Volkswagen, а также водитель и пассажир буса, который был зажат в салоне. Пострадавшего пассажира освободили спасатели.

В Одессе под колеса трамвая попал пешеход. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой. О том, нарушил ли пешеход правила дорожного движение или в смертельной аварии виновен водитель трамвая, на данный момент неизвестно.

В Харькове на Московском проспекте водитель легкового автомобиля Renault насмерть сбил 45-летнего мужчину. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция. Отметим, что тело пешехода после аварии лежало на проезжей части, а легковушка с помятым боком находилась метрах в 10 на газоне.

Ранее сообщалось о смертельной аварии с маршруткой в Одесской области.

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