"Власти" молчат: стало известно о новой катастрофе в Крыму

Жители города Армянск в аннексированном Крыму заявили о повторении выбросов вредных веществ в воздух и пожаловались на проблемы со здоровьем.

Об этом сообщают "Примечания". Ухудшение экологической обстановки в городе крымчане заметили в середине августа с наступлением жары.

Они жалуются на раздражение слизистых, аллергические реакции, маслянисто-ржавый налет на металлических поверхностях.

"Выбросы меньше, чем в прошлом году, но они очень хорошо ощущаются. Несколько недель назад запахи чувствовались только ближе к утру, то теперь даже вечером невозможно открыть окна", – рассказал местный общественник, "депутат городского совета" Армянска Виктор Мохов.

Он оповестил о проблемах "власти" республики, но ответов не получил. Кроме того, мониторинг загрязнения воздуха, проводимый в районе Армянска и Перекопа, Мохов считает неактуальным.

"Берут пробы днем, когда уже все рассеивается, а пробы необходимо брать каждые два часа", – подчеркнул житель полуострова.

Иллюстрация. Армянск Корреспондент.net

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