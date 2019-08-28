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"Власти" молчат: стало известно о новой катастрофе в Крыму

4.2т Читать материал на украинском

Жители города Армянск в аннексированном Крыму заявили о повторении выбросов вредных веществ в воздух и пожаловались на проблемы со здоровьем.

Об этом сообщают "Примечания". Ухудшение экологической обстановки в городе крымчане заметили в середине августа с наступлением жары.

Они жалуются на раздражение слизистых, аллергические реакции, маслянисто-ржавый налет на металлических поверхностях.

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"Выбросы меньше, чем в прошлом году, но они очень хорошо ощущаются. Несколько недель назад запахи чувствовались только ближе к утру, то теперь даже вечером невозможно открыть окна", – рассказал местный общественник, "депутат городского совета" Армянска Виктор Мохов.

Он оповестил о проблемах "власти" республики, но ответов не получил. Кроме того, мониторинг загрязнения воздуха, проводимый в районе Армянска и Перекопа, Мохов считает неактуальным.

"Берут пробы днем, когда уже все рассеивается, а пробы необходимо брать каждые два часа", – подчеркнул житель полуострова.

Иллюстрация. Армянск

Иллюстрация. Армянск

Корреспондент.net

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Армянск Экология Крымский титан
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Roksolana-чёрная моча знову чушь болтает, хiхлам нравится))
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