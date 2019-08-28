"Власти" молчат: стало известно о новой катастрофе в Крыму

Жители города Армянск в аннексированном Крыму заявили о повторении выбросов вредных веществ в воздух и пожаловались на проблемы со здоровьем.
Об этом сообщают "Примечания". Ухудшение экологической обстановки в городе крымчане заметили в середине августа с наступлением жары.
Они жалуются на раздражение слизистых, аллергические реакции, маслянисто-ржавый налет на металлических поверхностях.
"Выбросы меньше, чем в прошлом году, но они очень хорошо ощущаются. Несколько недель назад запахи чувствовались только ближе к утру, то теперь даже вечером невозможно открыть окна", – рассказал местный общественник, "депутат городского совета" Армянска Виктор Мохов.
Он оповестил о проблемах "власти" республики, но ответов не получил. Кроме того, мониторинг загрязнения воздуха, проводимый в районе Армянска и Перекопа, Мохов считает неактуальным.
"Берут пробы днем, когда уже все рассеивается, а пробы необходимо брать каждые два часа", – подчеркнул житель полуострова.
Иллюстрация. Армянск
Корреспондент.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году в Армянске произошел выброс химических веществ с завода "Крымский титан".
Ранее в городе рассказывали, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в 2018-м ситуация стала гораздо серьезнее.
Во время экологической катастрофы в прошлом году оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.
13 сентября 2018-го ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на плохое самочувствие.
14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.
В июне 2019-го местные жители снова почувствовали симптомы, похожие на те, которые испытывали при ЧП на "Крымском титане" в 2018 году.
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