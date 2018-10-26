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Назван самый опасный город Украины

11.2тЧитать материал на украинском

На сегодняшний день самым криминальным городом в Украине являются Черкассы.

Об этом в Facebook сообщил начальник криминальной полиции, и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины – самый криминальный город в стране", - написал он.

Аброськин также обратил внимание, что в Черкассах не работает программа "Безопасный город".

"Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасщины, как местная власть беспокоится за безопасность своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ – нет", - отметил он.

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Высокий уровень криминала в Черкассах не кажется столь удивительным, если взять во внимание "достижения" мэра города Анатолия Бондаренко. Чиновник замешан не в одном коррупционном скандале и недавно получил подозрение от прокуратуры.

В ближайшее время Бондаренко может быть досрочно отстранен от исполнения обязанностей из-за нарушения законов Украины и присяги.

Мэр Анатолий Бондаренко

Мэр Анатолий Бондаренко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черкассах происходили громкие убийства. Так, был убит депутат Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместитель городского главы Черкасс Сергей Гура.

Также был расстрелян из автомата депутат Черкасского городского совета от фракции УКРОП Михаил Бинусов

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Персоны
Вячеслав АброськинАнатолий Бондаренко
Место
УкраинаЧеркассы
Объекты
криминалНациональная полиция Украины
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