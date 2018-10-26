Назван самый опасный город Украины

На сегодняшний день самым криминальным городом в Украине являются Черкассы.
Об этом в Facebook сообщил начальник криминальной полиции, и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины – самый криминальный город в стране", - написал он.
Аброськин также обратил внимание, что в Черкассах не работает программа "Безопасный город".
"Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасщины, как местная власть беспокоится за безопасность своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ – нет", - отметил он.
Высокий уровень криминала в Черкассах не кажется столь удивительным, если взять во внимание "достижения" мэра города Анатолия Бондаренко. Чиновник замешан не в одном коррупционном скандале и недавно получил подозрение от прокуратуры.
В ближайшее время Бондаренко может быть досрочно отстранен от исполнения обязанностей из-за нарушения законов Украины и присяги.
Мэр Анатолий Бондаренко
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черкассах происходили громкие убийства. Так, был убит депутат Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместитель городского главы Черкасс Сергей Гура.
Также был расстрелян из автомата депутат Черкасского городского совета от фракции УКРОП Михаил Бинусов
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