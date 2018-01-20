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"Владею информацией": названы сроки возвращения Донбасса

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Возвращение оккупированных территорий Донбасса в состав Украины может произойти в течение текущего года.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я на это надеюсь, и владею некоторой информацией. В плане мероприятий Генерального секретаря ООН на этот год решение конфликта на Донбассе", – заявил Грымчак.

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Он отметил, что за последние три года такого в планах не было.

Как сообщал "Обозреватель", Грымчак рассказал, что Россия фактически признала себя стороной конфликта на Донбассе, продемонстрировав значимость закона о реинтеграции.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаЗаконодательство
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