"Владею информацией": названы сроки возвращения Донбасса

Возвращение оккупированных территорий Донбасса в состав Украины может произойти в течение текущего года.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я на это надеюсь, и владею некоторой информацией. В плане мероприятий Генерального секретаря ООН на этот год решение конфликта на Донбассе", – заявил Грымчак.

Он отметил, что за последние три года такого в планах не было.

Как сообщал "Обозреватель", Грымчак рассказал, что Россия фактически признала себя стороной конфликта на Донбассе, продемонстрировав значимость закона о реинтеграции.