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23 апреля • обновлено в 21:09
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Владельца одного из крупнейших провайдеров Украины подозревают в госизмене

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Правоохранители сообщили о подозрении в совершении государственной измены владельцу одного из крупнейших провайдеров Украины.

Об этом сообщили в Telegram Офиса генерального прокурора Украины. По данным генпрокуратуры, речь идет о владельце и юриста одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.

Следствие установило, что владелец компании, по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина России, действуя в интересах ФСБ РФ, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляет мониторинг и хранения конфиденциальных данных пользователей на территории оккупированного Крыма.

Помог ФСБ следить за крымчанами: владельца одного из крупнейших провайдеров Украины подозревают в госизмене

Также провайдер предоставил доступ к аппаратно-программному комплексу "Ревизор", предназначенному для блокировки доступа к сайтам, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе украинских официальных государственных ресурсов.

Отмечается, что оборудование давало возможность ФСБ РФ доступ к содержанию общения абонентов на территории оккупированного Крыма, сведений об их местонахождении и объема полученных услуг. Эта информация в дальнейшем использовалась для преследования жителей полуострова и противодействия деятельности украинских правоохранительных и других госорганов.

"Также указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова за государственную измену было приговорено к 13 годам тюремного заключения.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а причем здесь провайдер Украины и Крым?
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