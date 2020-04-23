Помог ФСБ следить за крымчанами: владельца одного из крупнейших провайдеров Украины подозревают в госизмене

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении государственной измены владельцу одного из крупнейших провайдеров Украины.

Об этом сообщили в Telegram Офиса генерального прокурора Украины. По данным генпрокуратуры, речь идет о владельце и юриста одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.

Следствие установило, что владелец компании, по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина России, действуя в интересах ФСБ РФ, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляет мониторинг и хранения конфиденциальных данных пользователей на территории оккупированного Крыма.

Также провайдер предоставил доступ к аппаратно-программному комплексу "Ревизор", предназначенному для блокировки доступа к сайтам, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе украинских официальных государственных ресурсов.

Отмечается, что оборудование давало возможность ФСБ РФ доступ к содержанию общения абонентов на территории оккупированного Крыма, сведений об их местонахождении и объема полученных услуг. Эта информация в дальнейшем использовалась для преследования жителей полуострова и противодействия деятельности украинских правоохранительных и других госорганов.

"Также указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова за государственную измену было приговорено к 13 годам тюремного заключения.

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