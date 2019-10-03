Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в терроризме

Нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь", владельцу телеканалов "112 Украина" и NewsOne, Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.

Козак уже побывал на допросе по трем статьям, о чем рассказал телеканалу "112 Украина". Одна из них предусматривает ответственность за терроризм, вторая – за финансирование терроризма, а третья – легализацию средств, полученных преступным путем.

"Нет никаких оснований для обвинения, все высосано с пальца", – завил Козак, комментируя выдвинутые в адрес него обвинения.

Тарас Козак Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Козак скрыл в декларации свою гражданскую супругу Наталью Лавренюк, владеющую частью нефтяного бизнеса в России совместно с Оксаной Марченко и ее мужем Виктором Медведчуком.

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