"Океан" на грани катастрофы. Владелец завода – о рейдерском захвате, следе России и содействии прокуратуры

Уже полгода владелец николаевского судостроительного завода "Океан" Василий Капацина бьет во все колокола в попытках остановить рейдерский захват предприятия людьми, аффилированными с его прежними владельцами. Бизнесмен неоднократно заявлял: все проблемы вокруг завода, вплоть до его ареста – часть спецоперации ФСБ и россиянина Игоря Юсуфова, который в свое время входил в совет директоров российского "Газпрома". Операции, направленной на недопущение возрождения в Украине судостроительных мощностей и создания действительно боеспособного военного флота.

О своих подозрениях, аргументах и обвинениях Капацина неоднократно писал в обращениях к генеральному прокурору Руслану Рябошапке – однако ни ответа, ни реакции, ни возможности нормально работать так и не добился. Даже снять арест с завода уже 6 месяцев не удается – прокуроры просто не являются на судебные заседания.

Сейчас Рябошапку на посту сменила Ирина Венедиктова. Как это повлияло на ситуацию с заводом "Океан", кто "крышует" рейдеров в высоких кабинетах и почему владелец заявляет об уничтожении предприятия и сдерживает работников от поездки на Банковую, Василий Капацина рассказал OBOZREVATEL.

Василий Капацина Скриншот с видео

– Господин Василий, что нового происходит сейчас вокруг ситуации с заводом "Океан"? Сдвинулась ли ситуация с мертвой точки?

– Попытки рейдерского захвата завода продолжаются. Еще в январе наш завод был арестован с подачи Офиса Генерального прокурора. Сделано это было на основе полной дезинформации со стороны представителя бывшего владельца, российского олигарха, который пытался обанкротить "Океан".

И вчера поздно вечером я получил информацию, что в прокуратуре инициируют передачу нашего завода Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Мы уже шестой месяц арестованы. Все заказчики с завода ушли, кто же будет работать с арестованным предприятием? Внешнее финансирование полностью остановилось. Завод, на котором работают около 700 сотрудников, оказался на грани катастрофы. Вы не представляете, каких усилий мне стоит удерживать ситуацию!.. Люди уже начинают разъезжаться на иностранные верфи – в Румынию, Польшу. Сердце кровью обливается на это смотреть, ведь едут лучшие...

И в такой ситуации я вчера узнал о намерениях передать завод АРМА.

– Что будет означать для завода такая передача?

– Катастрофу. "Передано АРМА" – это значит, что представители агентства придут, скажут 7 сотням наших рабочих "вы свободны", выставят их за проходную – и все. Машина на полное уничтожение запущена.

Сегодня я собирал в цехе весь трудовой коллектив. Рассказал, что ситуация реально критическая. Попросил людей набраться терпения, потому что за все время владения заводом я впервые просрочил выплату зарплат. Обычно с работниками мы рассчитывались 7 числа. Сегодня 19 июня, то есть зарплаты мы задержали уже на 12 дней. Сейчас мы ожидаем, что зайдут на завод деньги – и на следующей неделе мы обязательно закроем этот вопрос. Сделаю для этого все. Потому что понимаю: люди, работающие на "Океане", живут на зарплату.

Жаль, что больше никому в этой стране, похоже, не интересно, за что они будут жить, если завод таки будет уничтожен.

– Решение о передаче АРМА уже принято окончательно?

– Насколько мне известно, прокуратура инициировала ходатайства и собирается с ним в суд. Между тем завод находится под арестом. Его у владельца не отнимали. Типа, завод арестовали, чтобы запретить что-либо отчуждать, а работать, мол, нам никто не запрещал и не мешал.

– Это правда? Вы можете работать?

– О какой работе может идти речь вообще? Завод – это люди и заказы. Заказов нет – люди разбежались. А на арестованный завод заказы не придут.

Передача АРМА – это смерть завода.

– Получается, генеральный прокурор поменялся, а ситуация – нет?

– Я писал несколько обращений к генпрокурору Рябошапке. Просился на прием к нему как владелец стратегического предприятия, как гражданин Украины, в конце концов. Просил, чтобы он меня выслушал, чтобы посмотрел на документы, чтобы убедился, что в ОГП есть прокуроры, которые продают государство. Сдают его оптом просто. И – никакой реакции.

Та же история сейчас повторяется с Ириной Венедиктовой. Несколько дней назад я направил очередное обращение уже на ее имя. Если честно – готов уже чуть ли не на колени падать, чтобы донести простую мысль: уничтожать такое предприятие как завод "Океан" - это преступление! Это же последний судостроительный актив Украины, единственное предприятие, которое может строить корабли.

– Еще зимой вы говорили, что "Океан" - единственное украинское предприятие, способное присоединиться к строительству военно-морского флота Украины...

– Да. Завод имеет мощную производственную базу. У нас до сих пор работает достаточно квалифицированных кадров, которые могут это делать... Хотя последние 8 лет завод был настолько заброшенным, что чудом избежал банкротства. Я его возродил. И со всей ответственностью заявляю: наша производственная база и кадры позволяют строить военные корабли для ВМС Украины.

К нам приезжал министр обороны, у нас был командующий ВМСУ... Потому что и МОУ, и главный штаб ВМС Украины заинтересованы, чтобы завод сохранился, модернизировался и был готов к выполнению заказов Минобороны.

И именно в этом – в нашей способности помочь возродить украинский флот – и кроется причина наших сегодняшних проблем. Именно поэтому Игорь Игнатов, действующий на основании документов российского олигарха Юсуфова, который в период 2008-2012 годов доводил завод до банкротства, сегодня ходит по кабинетам и рассказывает, что он владелец завода. Именно поэтому это все и закручивается – и арест, и передача АРМА, и так далее. И именно поэтому наши прокуроры легко смотрят в руки, а затем – в глаза – и творят безобразие.

Потому что главная задача – сделать так, чтобы завод прекратил свое существование.

– Армейцы выступили на вашу защиту?

– А как они должны были выступить? Они родину защищают. Защитить нас должно было правосудие и честные прокуроры. Защитить нас должна была генеральный прокурор – разобравшись в ситуации самостоятельно или дав поручение честному прокурору из своих подчиненных. И все сразу станет тогда на свои места.

Знаете, когда мы сегодня говорили с коллективом, люди мне говорили: Василий Николаевич, то, может, поедем к президенту? Может сыграем ему на Банковой касочками по асфальту польку с выходом? Что ж нас выбрасывают на голодную смерть?

Я не сторонник таких вещей. Но люди готовы ехать в столицу, ложиться на землю перед Офисом президента – и лежать там, пока ситуация не разрешится. Потому что то, что происходит, это такой беспредел, что вы себе даже не представляете.

– Какими аргументами в пользу своих претензий оперируют ваши оппоненты?

– Все их аргументы – это полная фальсификация. У меня на каждый их аргумент – документ, который подтвержден в хозяйственных судах Украины. И та грязь, что сейчас на нас льют некоторые народные депутаты, не имеет под собой никаких оснований. Это просто продолжение информационной войны – на уничтожение.

Среди последнего: на своем телеграмм-канале депутат Анна Скороход написала, что мы здесь с утра до ночи режем завод на металлолом. Чтобы это опровергнуть, я на прошлой неделе приглашал местных журналистов и съемочные группы из корпунктов центральных каналов на экскурсию по заводу. И они воочию убедились, что никто на заводе не режет ни оборудование, ни станки, ни технические линии...

– Вы сейчас направили обращение уже на генпрокурора Венедиктову. Если она так же, как ее предшественник, это обращение проигнорирует – что планируете делать дальше? Поедете с работниками завода на Банковую?

– Люди поедут на Банковую. А я на всю страну назову имена продажных прокуроров, тех, кто прикрывает рейдеров, тех, кто мне предлагал или пол завода или 4 млн долларов. Я до сих пор не назвал этих фамилий, потому что не хочу быть источником политического скандала. Но если ничего не изменится, если появится АРМА – я вынужден буду это сделать. Чтобы честно пройти свой жизненный путь. Я не в том возрасте, чтобы чего-то бояться. И я готов и к открытым заявлениям, и к озвучиванию фамилий продажных прокуроров.