Пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз подняли тему "применения" украинскими военными запрещенных видов вооружения, в частности фосфорных боеприпасов.

Так называемый "рупор" их "народной милиции" Басурин с регулярностью раз в полгода сообщает составленную еще в начале июня 2014-го года "методичку", что наши бойцы обстреливают населенные пункты, расположенные на неподконтрольной им территории именно фосфорными боеприпасами.

На этот раз обвинения выдвинули полку "Азов", который якобы интенсивно несколько дней подряд обстреливал поселок Доломитное вблизи Горловки.

К обвинениям добавили еще и фото осколков 120-мм минометной мины, которую будто бы нашли именно в этом районе. Боевики утверждают, что это осколки именно фосфорного боеприпаса, и его положение указывало на то, что прилетел он с позиций "Азова".

Басурин заявил: "После интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное, который на текущей неделе четыре раза подвергся минометному обстрелу, обнаружена часть 120-мм мины, начиненная фосфором... Положение найденного боеприпаса указывало на то, что он был выпущен с позиций подразделения полка "Азов".

Российские СМИ, ссылаясь на такие заявления, быстро растиражировали эту откровенную ложь, но подобные "инфрмвбросы" ни разу не имели подтверждения. В том числе и в данном случае - ни сам вид обломков боеприпаса, ни целесообразность его применения именно по целям, которые там есть, не может говорить о том, что мина была начинена белым фосфором.

Во-первых, согласно международному законодательству фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако в соответствии с Протоколом III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, фосфорные заряды запрещено использовать внутри или вблизи населенных областей. То есть, если эти осколки, по утверждению Басурина, "нашли" у населенного пункта, то это означает, что наши ни в коем случае не пошли бы на такой шаг.

Ведь если бы подобное "применение" зафиксировали международные наблюдатели (а они в последнее время очень тщательно все фиксируют), то Украина бы получила достаточно серьезные санкции от Запада. Потому что цивилизованный мир, декларируя запрет - его придерживается. А такой "расклад карт", в свою очередь, нам очень неуместен. Из-за одной мины, которая ничего не "решит" на поле боя, потерять поддержку и союзников? Поэтому ни один начальник, начиная от командира минометного расчета и заканчивая руководителем Сил ООС, не отдавал бы подобное распоряжение.

Да и сам вид этих осколков говорит о том, что боеприпас не мог быть начинен фосфором. В частности потому, что, как говорит "Википедия" и подтверждают специалисты, при горении белый фосфор развивает температуру до 1300 °C. Температура горения фосфорных боеприпасов зависит от ряда условий (тип используемых боеприпасов, температура и влажность воздуха и т. д.) и составляет 900—1200 °C. Температура горения зажигательных боеприпасов с зарядом из белого фосфора и горючего вещества составляет 800—900 °C. Горение сопровождается обильным выделением густого едкого белого дыма и продолжается до тех пор, пока не прекратится доступ кислорода".

Проще говоря, если бы этот боеприпас специально не потушили большим количеством воды или сульфатом меди (именно так нужно действовать, чтобы потушить пожар от фосфорного б/п), то осколки бы просто сгорели от огня. Но почему тогда не было сообщений о таких "тушениях" и "пожаре" (эти случаи любят заснять и "обсмаковать" роспропагандисты)? Потому что их просто не было.

Во-вторых, насчет невозможности Украины применять фосфорные боеприпасы. У нас просто их нет, а как рассказывают эксперты (и это подтвердил тот же Басурин, когда врал о таком "применении" в декабре 2017 года), эти боеприпасы на вооружении наших партнеров, стран НАТО, но... "Такие боеприпасы не экспортируются, ведь подпадают под определенные ограничения, поэтому, говорить о том, что они могли нам быть переданы, вряд ли является правдой", - заявил в декабре 2017 года в интервью "Радио Свобода" военный эксперт Сергей Згурец.

С тех пор в ограничениях по передаче вооружений ничего не изменилось и Украина, конечно же, не смогла ни приобрести ни от кого получить такие боеприпасы. Поэтому и применить их не могла.

В очередной раз "запуская" подобную ложь в информационное пространство, враг на этот раз поставил себе новую цель. Он понимает, что доказать мировому сообществу здесь ничего не удастся. Не получится даже убедить свою вато-аудиторию в том, что украинцы начали палить прифронтовую зону "фосфором". Но здесь главная цель роспропаганды - время обстрелов. Большой религиозный праздник Троица. Поэтому сейчас активно продвигается в массы "новая идеология": "укры" будут сильно и мощно бить по жилым кварталам и гражданским объектам именно во время религиозных и государственных праздников. В те моменты, когда народ Донбасса имеет духовное единение с Россией "(смысл и ментальный посыл в том, чтоб ассоциировать всё российское и всё русское у жителей Донбасса с горем). Тематические группы в соцсетях уже активно "подхватили" и тиражируют этот "посыл".

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