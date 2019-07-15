Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Влад Волошин
Влад Волошин
Военный эксперт Все статьи автора

Невыносимо смердит: Россия подорвала еще одну "бомбу"

3.8т Читать материал на украинском

В информационной войне против нашего государства россия активно использует любое, даже минимальное, упоминание об Украине в мировой прессе.

Даже если это упоминание совершенно не касается нас или же к факту косвенно причастна Украина, "соседская" пропаганда охотно делает из этого негативную имиджевую "информационную бомбу".

Россия подорвала еще одну "бомбу"

Ведь только упоминание Украины и ИГИЛ (признанной всем миром террористической организации) в одном тексте наносит немалый вред репутации государства в глазах мирового сообщества.

Сегодня на многих российских ресурсах вышла новость о том, что боевики ИГИЛ в Нигерии "вооружились" УКРАИНСКИМ (!) танком Т-72АВ. Поводом для этих сообщений стала публикация-отчет на специализированном телеграмм-канале Directorate 4 о нападении радикальных исламистов в Нигерии на военную базу армии этой страны, расположенной в штате Борно (Borno State), которое произошло более месяца назад.

Новости
Будет ожесточенная борьба: что готовит Россия

В сообщении упоминается, что по результатам террористического рейда были убиты около десятка нигерийских военных, захвачен склад с боеприпасами и вооружением, а также танк Т-72АВ.

Далее в некоторых российских изданиях акцент с самого события смещается на то, что данный танк в свое время поступил в Нигерии именно из Украины. То есть, после капитального ремонта и модернизации на "Львовском бронетанковом заводе" Украина в декабре 2014 года отправила в Нигерию 12 танков Т-72АВ. Далее вывод из всего (нападения, захвата и продажи) выносится в "крикливый" заголовок "сенсационной" новости: "Африканские джихадисты разъезжают на украинском танке!".

Россия подорвала еще одну "бомбу"

Если проводить аналогию, то те же джихадисты ездят на японских автомобилях, стреляют из российских "калашей", но никто не обвиняет Японию и россию в пособничестве ИГИЛ, однако "украинский танк" - это косвенное, завуалированное и все же обвинение в связях с террористами.

А что и как было на самом деле в тех событиях полуторамесячного давности, роспропаганда даже не желает интересоваться. Потому что достоверность фактов только вредит ее реальной цели - информационным нападениям на Украину.

На самом деле там все далеко не так, и некоторые ресурсы все же дали концовку предложения, где говорится о том, что "танк боевики сразу сожгли". Но для основной массы росСМИ месседж "украинские танки для ИГИЛ" гораздо предпочтительнее.

Россия подорвала еще одну "бомбу"
Новости
"Несколько миль от Крыма": у россиян началась паника

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Влад Волошин Влад Волошин
Темы
российская пропаганда вооружения Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Россия Россия - страна-агрессор пропаганда ИГИЛ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
10
Смешно
6
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Букет Красивый
Букет Красивый
Статья как обычно бред, а автор просто рагуль
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel