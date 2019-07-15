В информационной войне против нашего государства россия активно использует любое, даже минимальное, упоминание об Украине в мировой прессе.

Даже если это упоминание совершенно не касается нас или же к факту косвенно причастна Украина, "соседская" пропаганда охотно делает из этого негативную имиджевую "информационную бомбу".

Ведь только упоминание Украины и ИГИЛ (признанной всем миром террористической организации) в одном тексте наносит немалый вред репутации государства в глазах мирового сообщества.

Сегодня на многих российских ресурсах вышла новость о том, что боевики ИГИЛ в Нигерии "вооружились" УКРАИНСКИМ (!) танком Т-72АВ. Поводом для этих сообщений стала публикация-отчет на специализированном телеграмм-канале Directorate 4 о нападении радикальных исламистов в Нигерии на военную базу армии этой страны, расположенной в штате Борно (Borno State), которое произошло более месяца назад.

В сообщении упоминается, что по результатам террористического рейда были убиты около десятка нигерийских военных, захвачен склад с боеприпасами и вооружением, а также танк Т-72АВ.

Далее в некоторых российских изданиях акцент с самого события смещается на то, что данный танк в свое время поступил в Нигерии именно из Украины. То есть, после капитального ремонта и модернизации на "Львовском бронетанковом заводе" Украина в декабре 2014 года отправила в Нигерию 12 танков Т-72АВ. Далее вывод из всего (нападения, захвата и продажи) выносится в "крикливый" заголовок "сенсационной" новости: "Африканские джихадисты разъезжают на украинском танке!".

Если проводить аналогию, то те же джихадисты ездят на японских автомобилях, стреляют из российских "калашей", но никто не обвиняет Японию и россию в пособничестве ИГИЛ, однако "украинский танк" - это косвенное, завуалированное и все же обвинение в связях с террористами.

А что и как было на самом деле в тех событиях полуторамесячного давности, роспропаганда даже не желает интересоваться. Потому что достоверность фактов только вредит ее реальной цели - информационным нападениям на Украину.

На самом деле там все далеко не так, и некоторые ресурсы все же дали концовку предложения, где говорится о том, что "танк боевики сразу сожгли". Но для основной массы росСМИ месседж "украинские танки для ИГИЛ" гораздо предпочтительнее.

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