В россии всерьез обеспокоились тем, что в последнее время США помогают Украине восстановить аэродром в Николаеве и соорудить операционный центр ВМС на военно-морской базе в Очакове. Учитывая близость этих объектов к аннексированному Крыму, чувствуется, что в СМИ агрессора зазвучали панические нотки.

В Очакове завершен очередной этап помощи от американских партнеров в восстановлении инфраструктуры базирования надводных сил Военно-Морских Сил ВС Украины Владимир Виват, АрмияInform

Владимир Виват, АрмияInform

Ссылаясь на известное издание Breaking Defencе, они утверждают, что "такое решение было принято Вашингтоном в связи с напряженностью между Украиной и Россией в черноморской акватории".

По словам российской пропаганды, США должны модернизировать и восстановить несколько баз ВМС Украины до такого уровня, чтобы туда могли заходить военные корабли НАТО и США, а также на наших аэродромах в причерноморском регионе могли бы размещаться американские боевые самолеты.

Больше всего россиян пугает фраза о морских базы: "Места вероятного базирования кораблей США и НАТО пока не называются, однако отмечается, что они будут находиться в непосредственной близости к полуострову Крым – "в нескольких милях" от него".

Существующие украинские военно-морские базы в Николаеве и Очакове под требование "в нескольких милях" не подходят, поэтому, считают россияне, это будет новая база.

"Вероятно, США вынашивают планы по возведение новых пунктов базирования кораблей, к примеру – в Джарылгачском заливе", – считает роспропаганда.

Действительно, если наши вместе с американцами построят новую базу ВМС в Джарылгачском заливе, то она будет именно в нескольких километрах от аннексированного полуострова. А если там постоянно будут находиться корабли США и НАТО, то это будет серьезным сдерживающим фактором для бесчинств россии в Черном и Азовском морях.

Конфликт Украины и россии, считают росЗМИ – это повод для НАТО нарастить силы в данном регионе. На самом деле пока что мировое сообщество, за исключением США и некоторых стран Европы, довольно вяло реагирует на агрессию россии против Украины. Однако у многих государств все же появляется понимание того, что "восточный монстр" представляет угрозу для всего мира и его нужно сдерживать не только санкциями, но и военной силой.

Однако россияне лицемерят, что создание таких баз ВМС, в которых будут находиться корабли НАТО, не повлияет на расстановку сил в регионе:

"Военно-морские базы США в Грузии и в соседней Украине, однако, вряд ли смогут существенно повлиять на расстановку сил в регионе, так как время пребывания боевых кораблей нечерноморских стран в Черном море строго ограничено конвенцией Монтрё".

Согласно этой конвенции военные корабли нечерноморских стран могут находиться здесь только 21 день, также существуют ограничения по размерам кораблей и их тоннажа (30 тысяч тонн с возможностью увеличения до 45 тысяч), то есть это могут быть небольшие надводные корабли. Однако, боятся россияне, США могут выйти из этой конвенции, подписанной в 1936 году – еще перед Второй Мировой.

Россия же вышла из нескольких договоров по вооружениям, потому и Америка сможет так поступить для урегулирования ситуации в регионе. Тем более, что ее союзник по НАТО Турция имеет с Россией достаточно непростые отношения.

Несмотря на подобные "расклады" в регионе, в российских СМИ чувствуется нервное напряжение. Приходит понимание, что за все неправомерные действия когда-то придется ответить.

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