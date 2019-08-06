"Niente uccide piu della calunnia", - говорит итальянский поговорка, что в переводе означает: "Ничто так не убивает, как ложь". И именно ложь чаще всего берут на вооружение российские СМИ в информационной войне против Украины.

Угрозы о мести

В течение последних недель в российской пропагандистской прессе появилось интересное сообщение об "угрозе" для представителей итальянской волонтерской организации, которые планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил.

Это, по словам пропагандистов, будет "месть" от украинских националистов "за осужденных в Италии побратимов". Таким побратимом называют нацгвардейца-добровольца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году.

Итальянская волонтерская Ассоциация под названием "Mondo in Cammino" ("Мир в Дороге") в Украине занимается несколькими благотворительными проектами, которые касаются детей с территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. А вот одним из новых проектов итальянских волонтеров должна была стать помощь детям из числа переселенцев и беженцев с оккупированной Россией территории Донбасса.

В середине сентября итальянцы должны были посетить город Попасную, чтобы оценить условия, в которых находятся пострадавшие и изучить возможность предоставления им гуманитарной помощи. Однако в адрес президента организации Массимо Бонфатти начали поступать угрозы. Что, мол, в зоне проведения ООС итальянцев ждет расправа от украинских националистов, или захват иностранцев в заложники – с целью обмена их на осужденных судом Италии "побратимов".

Поэтому с началом новых гуманитарных проектов, наверное, придется как минимум подождать, а возможно их могут вообще не начать. Ведь для их воплощения нужны гарантии безопасности волонтеров.

Как под копирку

Угрозы о расправе поступили Массимо Бонфатти в личные сообщения в соцсети Facebook, в комментарии под его постами и на страницу организации "Mondo in Cammino". Большинство из этих комментариев были от пользователя с аккаунта "Татьяна Шулешнева".

Привлекает внимание то, что в нескольких десятках пророссийских интернет-СМИ одновременно появилось сообщение с абсолютно идентичным текстом, который сразу же был использован в качестве комментариев на страницах итальянских волонтеров.

Роспропагандисты сделали даже телевизионную версию сообщени. И в ее сценарии все повторяется слово в слово как и в печатных сообщениях, хотя в каждом издании под материалом подписи различных "авторов".

В тексте материалов говорится, что на Донбасс должны прибыть четверо итальянских граждан и их будут сопровождать две украинки от ассоциации "Италия. Украина. Майдан" Эмилия Романья и Наталья Дяченко. И якобы на "горячую линию" так называемого "МВД ЛНР" поступил звонок от какого-то неизвестного "военнослужащего ВС Украины". И он якобы предупредил, что украинские каратели имеют цель обязательно отомстить итальянцам. Цитирую:

"С этими людьми на Донбассе может произойти все, что угодно. Их могут захватить в заложники итальянские наемники из нацбатив, чтобы предъявить требование освободить арестованных спецслужбами радикалов. Их могут просто убить "побратимы" осужденного итальянским судом к 24 годам Виталия Маркива. Замечательная, а главное – очень приемлемая и легко осуществимая цель для мести итальянскому правосудию. В конце концов, волонтеров из итальянской делегации могут уничтожить военные из Сил спецопераций, чтобы спровоцировать конфликт Украины с Италией, которая в последнее время приняла непримиримую позицию ко всем радикальным элементам, которые имеют контакты на Донбассе".

И что вообще вся "операция" с пребыванием итальянцев в зоне проведения ООС на самом деле "коварный и хорошо спланированный и согласованный с высшим военным руководством замысел дискредитации России" (!). Цитирую: "принимающим стороне поручено максимально использовать визит итальянцев для подачи информации в парадигме" русско-итальянской войны "(!)

Орудие в руках спецслужб

О возможной остановке или отсрочке гуманитарных проектов от волонтеров "Mondo in Cammino" рассказал на своей странице Facebook и на сайте организации президент Ассоциации Массимо Бонфатти.

К угрозам в свой адрес и адрес коллег-волонтеров сеньор Бонфатти относится вполне серьезно, ведь их подтвердила одна из российских правозащитниц Оксана Челишева.

Таких работников гуманитарных организаций охотно используют в своих целях российские спецслужбы. Зная, что такие лица имеют очень широкий круг общения и значительное доверие у иностранных волонтеров и сотрудников гуманитарных организаций, российская пропаганда давно уже превратила их в эффективные орудия информационной войны.

О таком разговоре российской правозащитницы и итальянского волонтера говорится в материале на сайте ассоциации "Mondo in Cammino".

С Челышевой Массимо Бонфатти свое время работал в Беслане и оснований не доверять ей не было. Российская правозащитница даже обратилась в офис Евы Шмидт, Верховного комиссара ООН по правам человека, и сообщила о том, что располагает информацией об угрозах итальянским волонтерам.

В материале на сайте Бонфатти цитирует ее слова: "После того как я увидела эту тревожную новость, я связалась с Массимо, прежде всего потому, что источники предоставили очень конкретную информацию о членах группы, которая планирует посетить Украину. Проверяя источники, я также обнаружила подобную информацию на одном из информационных сайтов. Это еще тревожнее, поскольку данный источник утверждает, что план захвата итальянцев не исключает их убийства".

Оксана Челышева даже призывает Верховного комиссара ООН обратиться к итальянским волонтеров и убедить их не начинать гуманитарные проекты на Донбассе:

"Из нашего общения я знаю, что Массимо и "Mondo In Cammino" серьезно отнеслись к предупреждению и уже приняли решение о переносе поездки в Украину. Я надеюсь, что Массимо обратится к итальянским властям, поскольку это действительно серьезная угроза, особенно в современной ситуации в Украина. Я надеюсь, что ваш офис контактирует с Массимо Бонфатти, и что вы можете сделать что-то, чтобы проверить в Луганске, как они получили эту информацию".

Действительно, сведения о предстоящей поездке в Попасную итальянских волонтеров, о составе группы и открытии новых гуманитарных проектов на Донбассе были достаточно достоверными. Поэтому и к угрозам убийства все отнеслись вполне серьезно.

Основы угроз в неосторожных заявлениях

Кроме того за несколько дней до получения этих угроз российские и многие западные СМИ растиражировали заявление одного из лидеров украинского националистического движения Дмитрия Яроша.

Комментируя на собственной странице в Facebook постановление суда Италии лишить свободы на 24 года Украинская нацгвардийця Виталия Маркива, бывший лидер "Правого сектора" и тогда еще кандидат в народные депутаты Украины эмоционально призвал задерживать итальянцев, которые приезжают в Украину:

"Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш" наиобъективнейший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении..."

Это заявление мгновенно начали тиражировать российские и пророссийские западные СМИ, а вражеская пропаганда начала на этой почве создавать новую информационную "бомбу".

В кого "попасть" этой "бомбой" - помогли найти отечественные пророссийские политические силы. Без их помощи, конечно, не обошлось, ведь на тот момент предвыборная парламентская гонка достигла апогея и резонансное заявление одного из лидеров политического объединения украинских националистов достаточно больно ударило по имиджу силы на Востоке Украины.

В то время на Донбассе местные чиновники (подавляющее большинство из которых поддерживали политсилы пророссийского толка) готовили визит делегации итальянских волонтеров. И только от них у российских спецслужб, а впоследствии и в силах, что проводят информационные операции, могла появиться информация о составе, численности и цели итальянской волонтерской группы.

Подобные сведения не для широкой публики, и с ними работает только ограниченный круг должностных лиц – как военных, так и гражданских. Получив такую информацию роспропаганда воспользовалась ею в полном объеме.

Возвращение Маркива – законным путем

Хотя на самом деле такие угрозы является полной ложью, ведь на Донбассе работали и работают немало иностранных волонтеров и гуманитарных организаций.

Руководство государства, командование украинской армии уверяют всех иностранных волонтеров, которые с благотворительными целями и легально намерены посетить районы проведения ООС, безопасность их пребывания будет должным образом обеспечена соответствующими подразделениями Вооруженных сил Украины, которые стоят на защите всех лиц, находящихся в зоне повышенной опасности.

О судьбе бывшего бойца батальона Национальной гвардии Украины имени Кульчицкого Виталия Маркива, пусть российская пропаганда осознает и запомнит: мы своих не оставляем!

Виталий Маркив Радио Свобода

Именно поэтому президент Украины поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на Родину нацгвардейца Виталия Маркива. Его возвращение будет происходить законным путем. Информация о других методах - провокация российских спецслужб.

Украина и ее граждане искренне благодарны иностранным волонтерам и журналистам из многих стран, в том числе и из Италии, которые в последнее время с нашей поддержкой посетили районы проведения Операции Объединенных сил и имели возможность воочию увидеть последствия российской агрессии против Украины для доказательства истинной информации европейской и мировой общественности.

И о гибели итальянского фотографа Рокелли. На самом деле (и к сожалению) он стал жертвой агрессивных действий именно России, которая и развязала войну на украинском Донбассе.

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