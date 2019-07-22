Иногда в российских СМИ можно прочитать даже правду о ситуации, которая сложилась сегодня на оккупированных территориях Донбасса. Авторы, рассказывая о будущих планах местных "гауляйтеров", невольно открывают реальную картину жизни в оккупации. И эта картина довольно неприглядная.

В качестве примера, рассказ об общежитии Донецкого мединститута, который местные "власти" просто отжали у учебного заведения и организовали в нем так называемый "пункт временного размещения беженцев" - сепарюг, бежавших от украинского правосудия из освобожденных Славянска и Краматорска.

В планах так называемой "власти дыныры" были намерения поселить этих "беженцев" на определенный срок, а дальше думали, что те побегут "за паребрик". Но выселяться из этой "ночлежки" никто из этих "пострадавших" не хочет, ведь за их проживание платят другие: "...местные власти только первые месяцы платили за электроэнергию и газ, а потом почему-то решили, что эти траты можно переложить на мединститут (то есть на родителей студентов, которые платят за обучение)".

О "контингенте", который живет в этой "ночлежке", прекрасно рассказывает другой абзац автора: "...там живут не только благообразные пенсионеры и семьи с детьми, но и во всех смыслах контуженные бывшие ополченцы, освобожденные из плена, которые оказались не в состоянии вернуться к нормальной социальной жизни, и прочие элементы, регулярно создающие мирной части населения ПВР массу проблем. Равно как и правоохранительным органам – кражи, драки и даже убийства тут стали обыденностью".

Рассказывая об этой "ночлежке", автор поднял реальную проблему: на неподконтрольных территориях собралась немалое количество различных социально-опасных элементов, "хероев наваросии", беженцев, "вдов и падруг", которым "гасударство должно"...

Ни работать, ни создавать себе благоустройство они не будут, а только "добиваться" государственного содержания и социального жилья.

Когда в цивилизованном обществе складывается острая необходимость разместить людей, которые потеряли свой дом и стали беженцами, то власть обычно строит для них временное или постоянное жилье. Но на оккупированных Россией территориях Донбасса никто и ничего вообще не строит.

Здесь местная "власть" видит достаточно простой выход из ситуации – надо отобрать жилье у тех, кто оставил свои квартиры и переехал на подконтрольные териториии: "В ЛДНР тысячи пустующих квартир, десятки, если не сотни пустующих общежитий, подключенных к коммуникациям и готовых принять жильцов (не говоря уже о невероятном количестве бесполезно простаивающих офисов и объектов коммерческой недвижимости)".

Все так "духовно и скрепно" - захватить чужое, поломать и загадить там все, потом бежать, захватить другое чужое и гадить уже там...

В том, что на подобный шаг пока не пошло "руководство" недореспублик, есть определенные причины, но автор считает, что они "по-совдеповски" банальные: "Если бы для этого у республиканских властей было желание заботиться о населении и способность действительно управлять, а не имитировать бурную деятельность!"

Однако некоторые приближенные к "руководству" недореспублики мошенники уже предлагают новые преступные схемы и "законные основания для незаконного отжима" чужого имущества. И выглядят эти "схемы" так: "За прошедшие годы хозяева, по различным причинам бросившие свое жилье, накопили изрядные долги. В подобной ситуации, поскольку связаться с владельцем получается далеко не всегда, размещается соответствующее объявление в прессе, после чего либо владелец выплачивает задолженность (что само по себе неплохо), либо решением суда недвижимость отчуждается".

Но пока что местные "власти" такого еще не сделали (здесь я не защищаю гауляйтеров), потому что хорошо понимают – это имущество имеет владельцев и те обязательно вернутся.

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