Американские современные истребители F-35 Lightning II могут появиться на вооружении украинских Воздушных Сил. Об этом сообщил известное американское интернет-издание Defence One. И это вызвало в россии настоящую панику.

Кто с Россией дружит – тому США не партнер

Эта тема с F-35, пишет издание, возникла после того, как президент Дональд Трамп решил наказать Турцию за покупку в России (вопреки протестам Вашингтона) зенитно-ракетной системы С-400.

F-35 "Defense One"

США отменяют многомиллиардную сделку (общая сумма - до 9 млрд. долларов) по приобретению Турцией сотни давно заказанных в корпорации Lockheed Martin боевых самолетов F-35. Уже сейчас за океаном готовы по крайней мере четыре новенькие F-35, изготовленных на выполнение этого контракта.

По данным издания, истребители пятого поколения F-35 Lightning II, предназначавшихся для Турции, американцы теперь могут предложить другим зарубежным заказчикам. Кстати, сегодня в "подвешенном" состоянии в Lockheed Martin примерно три десятка боевых машин.

Кроме того, что Турция не получит самолеты, она еще и потеряет 175 млн долларов, которые вложила в разработку F-35. Также турецкие военные пилоты, которые уже прибыли в Соединенные Штаты для обучения на новой технике, до 31 июля должны вернуться на родину.

Среди стран, которые давно мечтают о приобретении истребителей такого типа, – Канада, Финляндия, Швейцария или Испания. Также в роли покупателей, считает Defence One, может выступить Польша и страны Балтии.

Однако учитывая ситуацию, которая сложилась в противостояниях России и США и чтобы "сильнее разозлить Путина", считают в издании Defence One, есть правильное решение – передать самолеты Украине.

Основной причиной такого беспрецедентного шага, согласно которому Киев может получить современную воздушную технику, прежде всего является острая необходимость реализовать уже изготовленные самолеты. По мнению американских аналитиков, это позволит минимизировать ущерб для производителей военно-промышленного комплекса США.

Соглашение расторгнуто решительно и окончательно, считают аналитики из Defence One. Данный случай должен стать примером того, стоит ли развивать отношения со страной-агрессором Россией. Украина же от этого может получить немалую выгоду и обновить свой парк самолетов Воздушных Сил.

Какова для Украины цена за самолеты

Новость быстро подхватили российские СМИ. Анализируя информацию, "соседские" эксперты обратили внимание на некоторые спорные моменты. Например то, что продажа истребителей F-35 Украине может вызывать рассекречивания новейших технологий НАТО, ведь "это государство не является членом альянса". Как следствие, существует определенный риск попадания секретов "в руки противника". Кроме того, следует учитывать близкое расположение систем ПВО России у границ Украины - а это уже риски для самих самолетов, которым в США пока нет замены.

Понимая, что приобретение F-35 дело довольно недешевое и в Украине вряд ли хватит на нее средств, Defence One считает, что выход у Киева есть. Он может рассчитаться с США частично за счет заокеанского целевого кредита, частично в счет помощи от Соединенных Штатов на летальное оружие (Конгресс решил выделить в 2019 году 250 млн. долларов). А также за счет предоставления американцам в распоряжение военной базы на своей территории – так, как это сделали несколько стран-партнеров США.

Осознавая, что такое развитие событий вполне вероятно и Украина имеет достаточно реальную возможность получить новейшее вооружение, россияне понимают - с этими истребителями шансы в противостоянии с агрессором у нас существенно возрастут. Поэтому их эксперты провели определенные расчеты и результаты не слишком ободрили соседей.

Инфраструктура для американской базы

Наиболее удобным и удачным местом для размещения американской военной базы в Украине россияне считают Очаков. Он находится на побережье Черного моря и всего за полторы сотни километров от аннексированного Россией Крыма.

Кроме того, в доказательство своих предположений россияне приводят несколько аргументов: "Там сегодня 1-й мобильный строительный батальон американских ВМС завершает за счет военного бюджета США строительство Оперативного центра ВМС Украины".

Завершить строительство там собираются до конца нынешнего года. Его сооружение, считают россияне, на самом деле идет для самих американцев, а украинские моряки здесь как прикрытие: "Для себя и родного Пентагона на чужой территории – таких примеров сколько угодно по всему миру".

Еще одним "доказательством" является то, что неподалеку от Очакова на аэродроме Кульбакино тоже работали американские военные строители: "Недавно еще и 133-й строительный батальон ВМС США (Naval Mobile Construction Battalion 133) почему-то вдруг приступил к масштабной реконструкции взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме Кульбакино под Николаевом".

Подобные факты говорят о том, убеждены россияне, что Пентагон готовит для себя инфраструктуру – чтобы успешно создать противовес России в регионе.

Такие "аргументы" больше напоминают искажение фактов, ведь здесь стоило бы вспомнить хронологию всех событий. И взлетную полосу в Кульбакино, и Оперативный центр ВМС американцы начали возводить значительно раньше, чем Турция приобрела в России комплексы ПВО и те стали причиной разрыва контракта по самолетам из США. То есть, строительство этих объектов было задумано для совместных военных учений и не имеет никакого отношения к намерениям передать F-35 Украине.

F-35

Россияне панически боятся американских "ихтамнетов"

Гипотезы, зачем американцам на самом деле вооружать нас такими суперсовременными истребителями, вообще не выдерживают никакой критики. Эксперты уверены, что США идут сознательно на большие финансовые затраты, ведь эти вложения оправданы в стратегическом смысле.

Конечно, считают россияне, все те самолеты, которые должны были идти в Турцию, нам американцы не отдадут. Здесь речь пойдет только о двух-трех десятках. И все эти самолеты только формально принадлежат Украине. Их в основном будут пилотировать американские летчики-инструкторы, а наши будут только для прикрытия в роли курсантов, ведь переучиваться им будет трудно ("Потому что переключиться с самолетов третьего поколения сразу на машины пятого - необычайно сложно. Поэтому процесс проходит ни шатко, ни валко. Но это мало кого интересует. И прежде всего - американскую сторону").

Здесь "соседи" знают о чем пишут, ведь есть немало примеров именно такого братской "помощи", которую оказывали в свое время советские "инструкторы" и "пилоты-интернационалисты" (Испания, Египет, Вьетнам и другие). Сегодня подобные принципы "ихтамнетов" Россия успешно реализует во многих беспокойных уголках мира.

Поэтому россияне ожидают, что и их будут "бить" их же оружием.

То есть, если Украина получит эти современные истребители, то реально они будут якобы принадлежать не нам, а американцам. А в случае угрозы именно для США, а не для Украины, их и применят: "В момент резкого обострения военно-политической ситуации с Россией не украинские летчики, а хорошо обученные американские инструкторы занимают места в кабинах F-35. И ждут не из Киева, а от Пентагона команду на взлет".

А уж когда эти истребители поднимутся "работать" по территории России, то их силы ПВО могут, образно говоря, "сосать леденцы", как Янукович когда-то на военном параде. Эффективно противодействовать американским самолетам пятого поколения россиянам не удастся, просто нечем. Поэтому, понимая реальное положение дел, "эксперты" делают вывод, который больше напоминает обычную панику:

"...боевой радиус этого самолета без дозаправки в воздухе и без подвесных топливных баков - 1080 км. От аэродрома, допустим, в Харькове, до Москвы - 750 км. В целом 1080 километров - это аж до Нижнего Новгорода. Радиуса F-35 вполне достаточно, чтобы долететь до Саратова, в Череповец, в Санкт-Петербург, в Волгоград, в Ставрополь. В зоне поражения с украинских аэродромов - вся европейская часть России. До самого Урала ".

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