"ВКонтакте" наказал Прилепина за финансирование войны на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в "ДНР", заявил о блокировке его страницы в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" из-за сбора "гуманитарной помощи" для Донбасса.

Так, в своем Facebook он оставил следующее сообщение: "У меня заблокировали мою страницу "ВКонтакте", как сообщила администрация, НАВСЕГДА. За сборы гуманитарки на Донбасс. Администрация намекнула, что цели у меня не вполне благотворительные. Я так понял, смысл в том, что я на войну и наемников собирал – в этом беда?".

Захар Прилепин ФАН

При этом Прилепин похвастался, что благодаря Facebook смог "помочь многим людям".

"Дорогой Марк Цукерберг. Благодаря вашей площадке мне и моей команде удалось помочь тысячам людей. Десяткам – в буквальном смысле спасти жизнь. Накормить – десятки тысяч. К сожалению, не все площадки столь демократичны, как Ваша. Низкий Вам поклон от всего Донбасса", – написал террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий блогер Дмитрий Черкасов рассказал, что Прилепин, который воевал в "ДНР" и хвастался, что убивал украинцев на Донбассе, на самом деле врал, а на войне он зарабатывал деньги.

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