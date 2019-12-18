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18 декабря • обновлено в 10:04
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"ВКонтакте" наказал Прилепина за финансирование войны на Донбассе

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в "ДНР", заявил о блокировке его страницы в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" из-за сбора "гуманитарной помощи" для Донбасса.

Так, в своем Facebook он оставил следующее сообщение: "У меня заблокировали мою страницу "ВКонтакте", как сообщила администрация, НАВСЕГДА. За сборы гуманитарки на Донбасс. Администрация намекнула, что цели у меня не вполне благотворительные. Я так понял, смысл в том, что я на войну и наемников собирал – в этом беда?".

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Захар Прилепин

Захар Прилепин

ФАН

При этом Прилепин похвастался, что благодаря Facebook смог "помочь многим людям".

"Дорогой Марк Цукерберг. Благодаря вашей площадке мне и моей команде удалось помочь тысячам людей. Десяткам – в буквальном смысле спасти жизнь. Накормить – десятки тысяч. К сожалению, не все площадки столь демократичны, как Ваша. Низкий Вам поклон от всего Донбасса", – написал террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий блогер Дмитрий Черкасов рассказал, что Прилепин, который воевал в "ДНР" и хвастался, что убивал украинцев на Донбассе, на самом деле врал, а на войне он зарабатывал деньги.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Война на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
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