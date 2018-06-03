"Включите мозг!" "Убитый" Бабченко выступил с жестким обращением

Спецоперация СБУ со инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко позволила спасти жизни 47 человек, которые попали в "черный список".

Об этом сам Бабченко заявил на своей странице в Facebook, призвав всех скептиков, которые считают операцию СБУ пиаром, "включить мозг".

"Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ - убедить их величества. Выложить им все доказательства. По*уй на тайну следствия, по*уй на суд, по*уй, что могут сорваться выстраиваемые цепочки, что могут уйти заказчики, другие потенциальные исполнители, что, в конце концов, адвокаты на суде будут цепляться за каждый прокол, по*уй, что операция продолжается, что еще ни*ера не все известно, что данные промежуточные, что озвучивают их, естественно, далеко не в полном объеме - по*уй", - написал Бабченко.

"Удивительно, какое количество людей не понимает, что "давайте подождем, пока станет известна вся информация" - это первый, элементарнейший вариант поведения в таких ситуациях. Удивительно, какое количество людей не понимает, что спасена не только одна жизнь Бабченко, а еще и вот эти жизни. Что благодаря этой "клоунаде" спасены еще какие-то из вот этих конкретных сорока семи жизней", - добавил журналист.

При этом Бабченко пожелал оказаться на его месте всем тем, кто раздает советы, как нужно было поступить журналисту.

Напомним, 29 мая стало известно об "убийстве" Бабченко в собственной квартире. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Позже появилась информация о его семье.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко. Шевченковский райсуд арестовал его вечером на 2 месяца без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бабченко откровенно написал о пережитом.